Sanità | “in dieci anni tagliati 37 miliardi di euro per finanziare sussidi e coprire

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Pubblico, equo e universalistico. Un vanto da sempre. Mai come adesso però la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale, la più grande e importante struttura del nostro Paese, potrebbe essere compromessa nel lungo termine. Non perché il sistema pubblico da solo non ce la può più fare. Ma perché la politica negli ultimilo ha saccheggiato perbuchi di bilancio eindividuali: bonus 80, reddito di cittadinanza e quota 100. È questo il quadro amaro tracciato dal quarto rapporto della Fondazione Gimbe (ente no-profit di ricerca in campo sanitario) sulla sostenibilità del Ssn. Dal 2010 al 2019, ha calcolato l’ente, sono stati sottratti circa 37diallapubblica italiana. A fronte di una crescita del fabbisogno nazionale di 8,8. “È dache i governi non hanno il coraggio di mettere lapubblica al ...

BarillariM5S : Allarme 'nuovo poltronificio pd' chiamato Azienda Zero. Oggi audizioni in commissione sanità con 6 sindacati (tutti… - Linkiesta : Se ci sintonizziamo sulle televisioni tedesche agli orari più “popolari”, come la domenica intorno alle 13, sentiam… - Mov5Stelle : Sviluppo sostenibile significa innovazione, lavoro, salute. Un circolo virtuoso che genera valore aggiunto per il P… -