Salvini:habemus decretum sicurezza bis

"Tre i filoni principali del decreto: lotta all'immigrazione clandestina per cui si prevede la confisca delle navi, multa dai 10 a 50 mila euro per comandante, armatore e proprietario delle navi che non ottemperano alle richieste della Guardia di Finanza e la possibilità di agenti sotto copertura e l'uso delle intercettazioni". Così il ministro degli Internidurante la conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha approvato il decretobis.(Di martedì 11 giugno 2019)