Salvini | il post per la fine del Grande Fratello | Come si può stare senza?

Lobby - ‘ndrangheta e Lega di Salvini : chi c’è nel business del compost in Veneto : Finanziamenti al partito della Lega di Salvini, consulenze al Governo e senatori leghisti con ruoli dirigenziali nelle società. Le mani dei leghisti nel business del compost in Veneto ruotano intorno ad una società municipalizzata con un giro d’affari da novanta milioni di euro, fondata nel 1995 da “il Calabrese”, un imprenditore Veneto arrestato per ‘ndrangheta.Continua a leggere

Il Decreto Salvini ha già bruciato 5 mila posti di lavoro : A otto mesi dall’entrata in vigore della legge, sono già circa 5000 gli esuberi coi quali sta facendo i conti solo la Cgil. Il Decreto Salvini si sta abbattendo come una scure su quel segmento del mercato del lavoro legato all’accoglienza e all’integrazione dei migranti, nel quale in Italia, secondo una stima fornita dall’Anci, sono impiegate circa 36.000 persone, senza contare psicologi, avvocati, insegnanti di italiano, formatori e, più in ...

Calcio femminile - Italia-Australia 2-1 : la gioia del ministro Matteo Salvini che festeggia con un post di OA Sport : L’Italia è in festa per la vittoria della Nazionale ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, le azzurre hanno esordito con il botto e hanno sconfitto l’Australia per 2-1 al termine di una partita spettacolare: dopo essere passate in svantaggio nel corso del primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno sfoderato un secondo tempo di assoluto spessore tecnico grazie al quale sono riuscite a ribaltare il ...

Donatella Di Cesare all'Huffpost : "L'Italia va de-Salvinizzata" : La diagnosi è chiara: “Molti italiani sono dentro un sogno che si trasformerà, prima o poi, in un incubo feroce. Non stanno dormendo, né sono davvero svegli: sono dei sonnambuli che marciano incantati dalla musica dolce del pifferaio magico, che li sta portando dentro un universo fatato, dove anche gli enigmi più complessi del mondo contemporaneo sembrano avere una soluzione istantanea. Peccato che, quando si ...

Salvini : “sono disposto a rivedere contratto” : Un Matteo Salvini pronto a fare un piccolo passo indietro e rivedere alcune cose del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso di un’intervista al programma Dritto e Rovescio, su Rete4: “Non chiedo poltrone o nulla, ma se si vorra’ rivedere il contratto sono a disposizione per farlo”. Poi parla dell’incontro con Luigi Di Maio. Un incontro ...

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie : “A Raiuno mi voleva Salvini - Di Maio ha chiesto la mia testa. Mi hanno esposto inutilmente” : “Sapevo che la proposta di condurre la striscia che fu di Enzo Biagi dopo il Tg1 delle 20 sarebbe andata male anche se Salvini mi voleva. Tutti i Cinque stelle fino a Di Maio hanno chiesto la mia testa”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 commenta la proposta, poi finita nel nulla, che la Rai, all’inizio dell’anno, le aveva ...

Salvini risponde a Conte : “Disposto ad andare avanti - ma…” : Con la conferenza stampa di ieri, Giuseppe Conte ha voluto sondare le reali intenzione delle due forze politiche di maggioranza dopo gli ultimi scontri tra Salvini e Di Maio. Visto il dato delle elezioni europee in molti pensano che Salvini voglia staccare la spina, eppure proprio stamattina il Ministro dell’Interno fa presente di voler continuare l’esperienza governativa: “Io sono pronto sul taglio delle tasse, sulla ...

Sblocca cantieri - Salvini : ‘Non possiamo ripartire con i no’. Toninelli : ‘Proposta Lega stupida - pretesto per creare caos’ : “Andiamo bene… Sullo Sblocca cantieri Conte ci ha detto no”. Anche se “sarebbe entrata in vigore la normativa europea, non una normativa fatta da mafia, camorra e ‘ndrangheta. Eppure, niente. Ma non è che possiamo ripartire dal punto zero con i no”. Matteo Salvini lunedì sera, subito dopo la conferenza stampa del premier, si era detto sicuro di voler “andare avanti”. Nessuna tentazione di staccare ...

Vittorio Feltri - attacco a Matteo Salvini sulle pensioni : "Soldi ai fannulloni - perché non ti sei opposto?" : Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla misura voluta dai grillini per finanziare il reddito di cittadinanza. Il pensiero di Feltri via

La dura risposta di Salvini a Fico sulle dediche della festa del 2 giugno : "Il 2 giugno non ci devono essere polemiche. È la festa della nostra Repubblica, che significa festa di tutti gli italiani, libertà, democrazia, rispetto dei diritti di tutte le persone che sono nel nostro territorio. Chiunque transita in questo luogo ha tutti i diritti e questa festa va dedicata a tutti gli italiani e a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità più deboli, alle vittime dell'Olocausto, ai Rom e ai ...

Lettera alla Ue - mercoledì la risposta. Salvini : «Vedremo chi ha la testa più dura» : La Lettera di risposta dell'Italia ai rilievi sul debito è stata ricevuta dalla Commissione Ue, che ne ha già cominciato l'analisi. Lo fa sapere una portavoce...

Sea Watch 3 - disposto il dissequestro della nave. Legali ong : “Basta con diffamazioni da parte di Salvini” : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pm Cecilia Baravelli hanno disposto il dissequestro della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che lo scorso 18 maggio, nonostante la diffida a entrare nelle acque territoriali italiane inviata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva attraccato a Lampedusa con a bordo 47 migranti soccorsi in acque libiche, dopo averne già fatti sbarcare 18, ed era poi stata sequestrata ...

