Salvini guarda il Grande Fratello | il messaggio dopo la vittoria di Martina

"Con Salvini ci siamo guardati negli occhi - si va avanti" Di Maio ad Affari. Fonti M5S : ok a un leghista a Bruxelles : "Sono molto soddisfatto per l'incontro di ieri con Matteo Salvini. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti reciprocamente che il governo va avanti senza se e senza ma". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepremier M5S Luigi Di Maio all'indomani... Segui su affaritaliani.it

Governo - Merlino getta ombre su dichiarazioni Salvini : 'Ha dato 15 giorni - guarda caso' : Si sapeva che le elezioni Europee avrebbero fatto da spartiacque per l'esecutivo attualmente in carica. Il rischio che, in base ai risultati, potessero emergere delle spaccature insanabili tra due forze eterogenee come Lega e Movimento Cinque Stelle non era mai mancato, ma la possibilità che qualcosa potesse essersi spaccata in maniera irreparabile arriva dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il premier, conscio della tensione esistente tra ...

Governo in crisi : Conte oggi dirà 'cose importanti' - ma Salvini forse guarda già al voto : Con la crisi tra le due forze di Governo che sembra ormai a un passo, Conte ha deciso di prendere posizione. Ha infatti comunicato che oggi pomeriggio terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi durante la quale dirà "alcune cose importanti". Secondo le voci che circolano non sarà né un addio né un ultimatum, ma il Premier probabilmente è intenzionato a spiegare la propria posizione e illustrerà le sue condizioni affinché l'esecutivo possa ...

Salvini guarda lontano : “Europa di uomini e popoli…” : L’unico modo per abbattere il debito e’ investire in crescita. Domani il “Capitano” incontra Tria per concordare una risposta alla Ue… Il mondo è cambiato. Non bastano le letterine della Ue: bisogna rivedere regole vecchie che bloccano la possibilità di guardare al futuro con ottimismo: “Domani incontreremo Tria per concordare la risposta all’Ue che manda letterine e mette vincoli, ma mi pare che sia ...

Salvini : Lega ora è a disposizione di tutta Italia - al sud c’è chi guarda avanti : Napoli – “Tra i 9 milioni di Italiani che hanno scelto il simbolo della Lega ci sono anche napoletani, calabresi e siciliani che, evidentemente, piu’ che fare processi al passato guardano al presente e preparano il futuro”. Parola del vicepremier Matteo Salvini che, in un’intervista a radio Crc, analizza l’esito delle elezioni europee. “Se la Lega ha preso quasi il 20% voti in Campania – dice ...

Vittorio Feltri - spaventoso presagio : "Da chi si deve guardare le spalle Matteo Salvini" : Ha stravinto le elezioni europee, Matteo Salvini. E ora i rapporti di forza all'interno del governo cambieranno in favore della Lega. Probabilmente, dopo il crollo di Forza Italia, molti proveranno a entrare nel Carroccio, e forse nella stessa Lega è bene restare con gli occhi aperti. "Attento caro

Luca Zaia - il messaggio a Matteo Salvini (guardando i 5 stelle) : "Il popolo dà le deleghe e le toglie" : "È stata ripristinata la verità storica su Rousseau", il "suo contratto sociale". Ovvero che "il popolo ti dà una delega e quando non la rispetti, te la toglie". Luca Zaia, in una intervista a Il Corriere della Sera, manda un messaggio a Matteo Salvini prendendo come esempio la catastrofe di Luigi D

Fascisti - speculatori e affaristi : chi c’è dietro il mondo “pro vita” che guarda a Matteo Salvini : I legami fra la galassia dei movimenti "pro-vita" e quelle che gravitano intorno a Matteo Salvini sono di natura politica, culturale ma anche economica: ecco chi c'è dietro società, comitati d'affari e aziende di investimento che finanziano le manifestazioni e le iniziative pubbliche di un popolo che punta a ridisegnare la mappa dell'egemonia a destra.Continua a leggere

Salvini come Mussolini! il video costato la sospensione alla prof : Guardatelo e giudicatelo : L'ex presidente del senato, Pietro Grasso, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video integrale degli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Palermo finito al centro delle polemiche per aver "paragonato Salvini a Mussolini", costando la sospensione alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria per 15 giorni. "Guardatelo e giudicate voi: su cosa avrebbe dovuto vigilare l’insegnante?".

Pietro Senaldi : "Guardate questo titolo. Salvini e Minniti : qui casca Repubblica" : Pietro Senaldi commenta il titolo di La Repubblica - "Per governare non basta una telefonata" - in cui si critica Matteo Salvini per l'uso del telefono tramite una intervista all'ex ministro dell'Interno Marco Minniti: "Sulla scrivania avevo un telefono digitale, mi bastava un clic sul monitor per t

Otto e Mezzo - Matteo Salvini attacca ancora Lilli Gruber : "Vi basta guardare questi due minuti" : ancora schermaglie tra Matteo Salvini e Lilli Gruber, con il ministro dell'Interno tornato alla carica dopo la tesissima puntata di Otto e Mezzo dello scorso 8 maggio. Il leader della Lega su Twitter ha rilanciato uno spezzone dello scontro in studio a La7, aggiungendo un commento provocatorio per l

Enrico Letta oltre la decenza : 'Salvini - guarda questo muro'. Tragica figuraccia mondiale : come lo umiliano : Una Tragica figura di palta internazionale per Enrico Letta . L'ex premier Pd , dal 2014 lontano dalla politica attiva, non rinuncia però a fare polemica su Twitter. Il guaio è che stavolta sbaglia comicamente obiettivo e misura. Si parla di razzismo e immigrazione e Letta, per colpire Matteo Salvini ...

Sedicenne ferito - Salvini : 'Se non avesse fatto il rapinatore starebbe guardando Ballando' : Sul 16enne ferito a Roma e lasciato davanti al policlinico Gemelli, il vicepremier Salvini commenta: 'Sembra che ieri notte ci sia stato il primo episodio di legittima difesa , in provincia di Roma. ...

Roma - 16enne ferito da proiettile. "Forse in un furto". Salvini : "Se guardava la tv..." : Monterotondo, Roma,, 27 aprile 2019 - Avrebbe sparato più colpi per mettere in fuga i ladri entrati nella sua abitazione a Monterotondo , Roma,. Successivamente un 16enne albanese è stato 'scaricato', ...