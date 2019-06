Sacchi si racconta | dalle incomprensioni con Baggio alla promessa di Berlusconi

calcioweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Il cinema, gli esordi nell’azienda di famiglia, la passione per il calcio, il mondiale del 1994, la politica e una riflessione su ‘vizi e virtù’ del Belpaese. E’ un Arrigoa 360 gradi quello che sia ‘Il Giornale’ in una lunga intervista nei giorni dell’uscita del libro ‘La coppa degli immortali’. “Dopo i mondiali negli Usa arrivò l’offerta per un film a Hollywood. Dissi a mia moglie: ‘Se c’è Sharon Stone però io ci vado’. Nel film avrei dovuto fare l’allenatore. All’inizio ero interista, ma non mi piaceva come giocava. Preferivo il calcio olandese, l’Ajax di Crujiff: mi chiedevo perché non potessimo anche noi italiani giocare in quel modo così bello e rivoluzionario. Pentito di essere stato Ct? No questo non è vero. Le esperienze sono tutte importanti e questa è ...

