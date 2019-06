Russia | esplosione su petroliera | almeno 3 morti

Russia - esplosione in fabbrica di tritolo : accertati 116 feriti - possibile violazione delle norme di sicurezza : Sale a 116 il numero di feriti coinvolti nella serie di esplosioni unitamente all’incendio avvenuti nello stabilimento di Kristall, nella città russa di Dzerzhinsk. A riferirlo un rappresentante dei servizi di emergenza regionali. “A partire dalle 6 di lunedì, 116 persone risultano ferite, tra di loro un bambino“, ha riportato una fonte dell’agenzia di stampa “Sputnik”. Un funzionario ha aggiunto che 17 ...

In Russia 79 persone sono state ferite da una forte esplosione in una fabbrica di esplosivi : Almeno 79 persone sono state ferite sabato a causa di un’esplosione in una fabbrica che produce esplosivi a Dzeržinsk, nella Russia europea centro-orientale. L’onda d’urto ha inoltre causato danni in almeno 180 edifici nei pressi dello stabilimento, utilizzato per produrre

Esplosione in una fabbrica di tritolo e munizioni in Russia - almeno 79 feriti : Tre violente esplosioni hanno devastato un grande stabilimento russo per la produzione di tritolo e munizioni a Dzerzhinsk, 400 chilometri a est di Mosca. I feriti sono diverse decine. Le immagini pubblicate dai media locali mostrano un’immensa colonna di fumo grigio che si alza verso il cielo. L’ultimo bilancio è di 79 feriti, di cui 15 ricoverati...

Russia - esplosione in fabbrica di tritolo : almeno 19 feriti : Violenta esplosione questa mattina in un laboratorio per la produzione di tritolo (TNT) presso lo stabilimento Kristall, nella città di Dzerzhinsk, nella regione di Nizhny Novgorod, in Russia: fonti del governo regionale, citate dall’agenzia Ria, hanno riferito di almeno 19 feriti. Secondo alcuni media locali, le deflagrazioni sarebbero state almeno tre. L'articolo Russia, esplosione in fabbrica di tritolo: almeno 19 feriti sembra essere ...

Russia : esplosione nel laboratorio di un impianto chimico - 3 vittime confermate : Tre impiegati sono rimasti uccisi in un’esplosione avvenuta in un laboratorio di un impianto chimico nella regione di Perm. Lo fa sapere il dipartimento regionale del ministero delle Emergenze, citato da Interfax. “Un incidente si è verificato durante i lavori di riparazione presso un impianto di produzione di ammoniaca della Uralchem, nella città di Bereznyaki, e tre lavoratori sono rimasti uccisi“. L’incidente avvenuto ...