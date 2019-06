Roma | ufficiale | Fonseca è il nuovo allenatore | le prime parole da tecnico giallorosso

calcioweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019)è ufficialmente ildella. L’46enne ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulonel Club”, ha dichiarato il presidente Pallotta. “Paulo è ungiovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi”. “Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire allae il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida, iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”. Ildi nazionalità portoghese, nato nel 1973 in Mozambico, viene dallo Shakhtar Donetsk, dove ha conquistato Coppa e ...

