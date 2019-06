Roma | Dzeko ‘deriso’ | il Tottenham ‘scarica’ il bosniaco DETTAGLI

Mauro Icardi alla Roma?/ Scambio con Edin Dzeko : la bomba di calciomercato di Sky : Mauro Icardi obiettivo di calciomercato della Roma? All'Inter andrebbe Edin Dzeko: Di Marzio lancia la bomba di questo pazzo Scambio su Sky.

Calciomercato Roma - clamoroso tentativo per Icardi : asse tra i due club - non solo Dzeko : Icardi ALLA Roma? Il Calciomercato non ha preso ancora il via ma le trattative sono già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino sembra lontano dall’Inter. Nelle ultime ore clamorosa notizia lanciata da Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato di Sky, la Roma sta pensando ad un tentativo per Icardi con l’intenzione di portarlo alla Roma. Potrebbe ...

Calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

PROBABILI FORMAZIONI Roma PARMA/ Diretta tv - chi affiancherà Edin Dzeko? : PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA: Diretta tv e orario. Le mosse dei due tecnici per la sfida di domani all'Olimpico, nella 38giornata di Serie A.

Roma - i numeri di Dzeko non convincono : solamente nove gol in campionato per il bosniaco : La stagione della Roma non è stata delle migliori, sia in Italia che in Europa, e a testimonianza di tutto ciò c'è l'annata opaca di uno degli uomini simbolo dei giallorossi, vale a dire Edin Dzeko, che ha deluso e non poco i tifosi della Lupa con le sue prestazioni poco convincenti. Dzeko ha collezionato 32 presenze in campionato La Roma non è andata oltre uno scialbo 0-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium ed ha dovuto così dire addio al sogno ...

Serie A. Roma-Juve 2-0 - decidono Florenzi e Dzeko : Nel posticipo della 36esima giornata di Serie A, la Roma batte 2-0 la Juventus all'Olimpico. decidono le reti di Florenzi al 79' e Dzeko.

Florenzi e Dzeko in gol. La Roma stende la Juve : la corsa Champions è viva : Tre punti che valgono oro e un sogno Champions ancora vivo. La Roma batte la Juventus 2-0 all'Olimpico dopo una gara sofferta e sfruttando nel finale i gol di Florenzi e Dzeko. I bianconeri non meritano la sconfitta, ma dopo un ottimo primo tempo (e un super Mirante) calano nel finale e vengono punt

Florenzi e Dzeko mandano ko la Juve La Roma resta in lotta per la Champions : Con i gol di Florenzi e Dzeko la Roma batte la Juventus e resta in lotta per la Champions. I giallorossi agganciano il Milan e vanno, momentaneamente, a -1 uno dall'Inter impegnato domani contro...

VIDEO Roma-Juventus 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Florenzi e Dzeko regalano il successo ai giallorossi : Termina 2-0 all’Olimpico di Roma la sfida valida per la 36esima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Roma e Juventus. I giallorossi si sono imposti contro i campioni d’Italia per effetto delle marcature di Alessandro Florenzi e di Edin Dzeko, che hanno piegato gli uomini di Massimiliano Allegri. Di seguito gli Highlights del confronto tra i capitolini e la Vecchia Signora: Highlights Roma-Juventus 2-0 Roma-Juventus 1-0: ...

Pagelle Roma Juventus 2-0 : Florenzi e Dzeko affondano i bianconeri : Pagelle Roma Juventus- Finisce 2-0 in favore della Roma la sfida dell’Olimpico tra giallorossi e Juventus. Decide un gol di Florenzi su perfetto pallonetto a battere Szczesny e raddoppio nel finale di Dzeko su perfetto destro piazzato. Giallorossi determinati all’affondo Champions, bianconeri praticamente con la testa già in vacanza. Pagelle Roma Juventus 2-0: male Dybala, […] More

Roma Juventus Gol Dzeko : la chiude il bosniaco-VIDEO- : GOL Dzeko – Tre domeniche intense visto che la lotta per la zona Champions con 4 squadre per due posti è più elettrizzante che mai. Questa sera la Roma proverà a strappare qualche punto importante ai bianconeri, visto che è ancora in corsa per un posto in Champions League. Bianconeri invece che non hanno nulla […] More

Roma-Juventus 2-0 Diretta Dzeko chiude la gara : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Roma : l'addio di Ranieri e i rifiuti di Conte e Sarri. E Dzeko sbotta : 'Non ho vinto niente' : La Roma è ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League ma nella squadra giallorossa è diffusa la delusione per una stagione molto tormentata con uno spogliatoio provato dall' esonero di ...

Roma - Dzeko : 'Deluso dalla mia stagione. Champions? Nove punti e vediamo' : Ancora 270' da giocare e un quarto posto lontano tre punti da conquistare. Sarà un finale di stagione decisamente movimentato per la Roma che, nonostante il pareggio con il Genoa nell'ultimo turno di ...