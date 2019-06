Ritirato dal commercio antibiotico per bambini | trovati grumi di polvere

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Emanuela Carucci La decisione dell'agenzia italiana del farmaco dopo alcune segnalazioni provenienti dall'Egitto. Meno di un mese fa un caso analogo Si tratta della Amoxillicina acido clavulanico. È unprodotto da diverse case farmaceutiche per curare alcune infezioni batteriche della bocca e dei denti, dell’orecchio (l'otite, ndr), dell’apparato respiratorio (bronchiti e polmoniti) e delle vie urinarie.Viene utilizzato soprattutto dai pediatri per i. Ma dopo alcune segnalazioni arrivate dall'Egitto, è stato tolto dalin Italia. A deciderlo è l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco. È stato disposto il ritiro dalle farmacie di un lotto dell', per la presenza (in Egitto) didi. Sul caso è intervenuto anche Giovanni D'Agata, presidente dello sportello dei diritti, che ha specificato come sia stato necessario ritirare il ...

