Rigori | barriere | sostituzioni | ammonizioni | allenatori | ecco le nuove 10 regole che

(Di martedì 11 giugno 2019) Guerra alle perdite di tempo e alle “furbate”,più stringenti e dunque meno spazio all’interpretazione degli arbitri e il tentativo di favorire velocità e spettacolarità. Puntano a questo le 10che entrano in vigore da questa estate e decise dall’Ifab, l’organo indipendente che si occupa di “riformare” il calcio e di cui fanno parte, tra gli esperti, ex calciatori e calciatrici come Boban, Boniek, Karembeu e la nostra Carolina Morace ed ex arbitri come Pierluigi Collina.le novità con cui dovranno fare i conti i calciatori. L'articolole10che cambiano il calcio proviene da Il Fatto Quotidiano.

