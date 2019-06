“Resistere non basta” Parla il sindaco di Bologna

ilfoglio

(Di martedì 11 giugno 2019) Roma. Ferrara, Forlì. La Lega in Emilia Romagna vince in posti che fino a qualche anno fa non poteva neanche lontanamente pensare di conquistare. E tra qualche mese ci sono le elezioni regionali. Virginio Merola,di, dice al Foglio che queste dinamiche non si verificano per caso: “Il

Zamberlett : RT @UltimoUMC: Costruire un #sindacato dei #Carabinieri di mutuo soccorso per aiutarci l' uno con l' altro , per resistere ad ogni abuso,… - vevovidzz : Collegio slut non poteva resistere a succhiare la sborra dal suo fidanzato lala_kit - jungkookigolden : RT @moonfornamjoon_: in realtà è questa la canzone che Jungkook stava ascoltando, non è riuscito a resistere nemmeno lui a tale capolavoro.… -