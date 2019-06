Renault Clio - In Italia con prezzi da 14 400 euro

Renault Clio Cup - Danzando sotto la pioggia a Imola : Dopo lesordio della stagione al Mugello, la Renault Clio Cup Italia ha fatto tappa a Imola . E lo spettacolo non è certo mancato, tra "prime" assolute, condizioni del tempo non certo da fine maggio e la bellezza della pista del Santerno.Un nuovo protagonista. Ebbene, parlavamo di "prime", ed è stato il caso di Filippo Distrutti, il 21enne pilota umbro della NextOneMotorsport, che ha vinto Gara 2 sotto la pioggia , inserendosi ...

Renault Clio Cup - Mugello - Gara 1 sotto la pioggia : Tredicesimo posto finale in Gara 1 della Renault Clio Cup per Gian Luca Pellegrini e la vettura numero 33 affidata a Quattroruote. Un risultato ancor più significativo perché ottenuto in condizioni di scarsa visibilità, sotto una pioggia battente. Non certo un aiuto su una pista veloce e tutta saliscendi, come quella toscana del Mugello. Una Gara divertente, come ha detto il diretto interessato, sulla Clio dotata di gomme rain e di un assetto ...