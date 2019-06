Quella dei tennisti di oggi non è vita | dice Pat Cash

Torna Gad Lerner - "è la solita Rai Quella dei giornalisti con il Rolex" : "Non c'è governo giallo-verde o governo giallo-blu che tenga. Vuol dire, come abbiamo sempre detto, che garantiamo la massima libertà di espressione". Il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della commissione di Vigilanza Rai, intervistato da Affaritaliani.it, commenta... Segui su affaritaliani.it

Dalle tassa sull'ombra a Quella sui funghi. E' l'Italia dei balzelli : Tasse comunali, avanti tutta. Chi più ne ha, più ne metta. Nel bestiario fiscale dell' Azienda Italia non c'è limite alla fantasia. Una stangata che vale, complessivamente, 47 miliardi di euro, più o ...

Dalla maglia extra-lusso a Quella coi nomi dei sindacati. Il look di Ambra al Concertone stronca le polemiche : La scelta dell'outfit non era piaciuta al mondo dei social network, che si erano scagliati contro la Angiolini senza usare mezzi termini. Gli utenti l'avevano accusata di "non essere una vera ...

Dalla maglia extra-lusso a Quella coi nomi dei sindacati. Il look di Ambra al Concertone stronca le polemiche : Dalla maglia extra-lusso a quella con i nomi dei tre sindacati italiani scritti a mano: Ambra Angiolini torna a condurre il "Concertone" e sembra voler mettere a tacere una volta per tutte le polemiche che l'avevano coinvolta lo scorso anno. Durante il concerto 2018, infatti, l'attrice fu duramente criticata per essere salita sul palco con un maglioncino multicolore firmato Alberta Ferretti. Costo? 350-400 euro circa.La scelta dell'outfit non ...

Le analisi dei carabinieri : 'Quella marijuana è fuorilegge' : CAROVIGNO - Le indagini tecniche compiute dai carabinieri del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti della Sezione investigazioni scientifiche di Bari, hanno certificato che il materiale vegetale ...

Peugeot - il significato dei tre numeri con lo zero in mezzo e Quella diatriba con Porsche [FOTO] : Svelata l’affascinante storia della nomenclatura Peugeot che ha anche influenzato una delle supercar più famose della storia Era il 1929 quando Peugeot decise di registrare una nuova denominazione per i suoi modelli commercializzati da lì in avanti: tre cifre con uno zero in mezzo, così si sarebbero distinte le Peugeot nel mondo dell’auto. La prima cifra aveva l’obiettivo di collocare il modello all’interno della gamma del Marchio, ...

La Lega : "Minacce a Salvini dalle Br". Ma la stella è Quella dei partigiani garibaldini : Clamorosa gaffe del capogruppo in Regione Senarega che denuncia una minaccia terroristica in uno striscione che inneggia alla Resistenza

Crozza/Berlusconi e la foto dei manifesti : “Hanno usato Quella di fronte o di profilo? In procura le hanno entrambe” : Un esilarante Crozza/Silvio Berlusconi – nella nuova puntata di Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – alla richiesta di un commento sulla foto scelta per i manifesti realizzati per la campagna elettorale risponde: “E quale hanno messo? quella di fronte o quella di profilo? No, perché, in procura so che ce le avevano tutt’e due…” Live streaming, episodi completi e clip extra ...