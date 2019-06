Quel sorriso in volto dei Modà | il nuovo singolo prima del disco e del tour 2019

optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019)indeisarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 21 giugno. Il brano racconta una storia vera, dolce e amara allo stesso tempo, ed anticipa ilprogettografico del gruppo guidato da Kekko Silvestre, pronto a fare il suo atteso ritorno in scena.Una storia d’amore tradotta in musica è il brano che segna ufficialmente il ritorno dei, in radio e in digital download sulle principali piattaforme di streaming dal prossimo venerdì 21 giugno, per Believe Music.inanticipa ilprogettografico deial quale il gruppo sta lavorando vista della pubblicazione nei prossimi mesi. L'album verrà presentato dal vivo a dicembre attraverso una serie di eventi di ante, dal 2 al 14.Il 2 dicembre è in programma il primo concerto all'Unipol Arena di Bologna, il 4 dicembre il gruppo sarà al Mediolanum ...

