agi

(Di martedì 11 giugno 2019) Nel basket ci sonoche in un attimo possono cambiare il corso degli eventi. In qualche caso anche della storia. A Toronto, questo notte, si è giocata gara 5 delle finali NBA ed è stata piena di. Valeva tanto, tantissimo. Il primo titolo per i canadesi; il primo passo di una clamorosa rimonta per gli americani. A 9 minuti e 50 secondi alla fine del secondo quarto piomba improvvisamente il silenzio. È il primo di. Lo sanno tutti. I giocatori in campo, i tifosi in tribuna, quelli che stanno a casa, davanti al televisore. Kevin Durant attacca la difesa di Toronto, si arresta mettendo tutto il peso del corpo sul polpaccio infortunato. È un attimo che dura dieci secondi. Il giocatore del Maryland si ferma, perde il pallone, si trascina per qualche passo tenendo la caviglia alzata da terra e infine si accascia sul caldissimo parquet canadese. Per lui, è ...

Emyandtheowls : Che son quei momenti che mi ricordano perché amo questo sport, anche in giornate in cui, questo sport, vorrei smett… - csoudaz : RT @PNGranParadiso: L'opera dello Studio C&C rappresenta il nostro animale simbolo ed accoglie coloro che arrivano regalando un'anteprima d… - blogLinkes : Quei momenti che fanno vincere (o perdere) una finale NBA -