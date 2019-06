Qualificazioni Euro 2020 – La situazione del girone dell’Italia | la Finlandia a caccia

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) La Nazionale di Mancini comanda il Gruppo J a punteggio pieno dopo quattro giornata, dietro gli azzurri c’è laL’Italia stende la Bosnia all’Allianz Stadium e prosegue la sua marcia in testa al Gruppo J dellead, in programma esattamente tra un anno. Gli azzurri superano Dzeko e compagni con il punteggio di 2-1, rindoli al penultimo posto in classifica a meno otto. In seconda piazza sale la, capace di battere a domicilio il Liechtenstein. Successo esterno anche per l’Armenia, che passa di misura in Grecia con il risultato di 2-3 I risultati di questa sera: Italia-Bosnia 2-1 Grecia-Armenia 2-3 Liechtenstein-0-2 L'articolo– Ladeldell’Italia, ladegli azzurri SPORTFAIR.

