Proteggiamo il cuore della ricostruzione arrivano i cardiologi per gli operai

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 11 giugno 2019) L'Aquila -in centro storico, a bordo di un camper attrezzato per la diagnostica, per controllare gratuitamente ildegliedili impegnati nei cantieri. L’iniziativa “il”, che si svolgerà l’11 e 12 giugno dalle ore 16.00 alle ore 20.00 in piazza Duomo a L’Aquila, nasce da una collaborazione tra ANCE L’Aquila e Rotary Club Gran Sasso d’Italia. “Ci sono cuori che battono dietro il clangore meccanico che da dieci anni segna il ritmoche avanza e di questi la città dovrebbe avere cura. Spesso glisubiscono in maniera inconsapevole le conseguenze di un mestiere fisicamente impegnativo che si svolge sotto qualsiasi situazione climatica, anche estrema, come il caldo dei mesi estivi o le rigidità invernali” - Avvisa il dott. Claudio Corridoni, cardiologo e ...

emanuelaiorio1 : ’Proteggiamo il cuore della ricostruzione’: a L’Aquila, controlli al cuore gratuiti per gli operai edili - radiolaquila1 : “Proteggiamo il cuore”: controllo gratuito al cuore operai cantieri ricostruzione - Centralmente : L'Aquila, 'Proteggiamo il cuore della ricostruzione'... -