Primoz Roglic | ‘Al Giro d’Italia tutti avevano paura di me’

Ciclismo - Primoz Roglic salterà il Tour de France 2019! La Jumbo-Visma punta su Steven Kruijswijk : Primoz Roglic non sarà al via del Tour de France 2019. Il terzo classificato del Giro d’Italia da poco concluso, infatti, non figura nella lista di coloro che saranno alla Grande Boucle per la Jumbo-Visma, nonostante avesse dichiarato la propria intenzione di correre anche in Francia. Lo sloveno, con ogni probabilità, risente delle fatiche della Corsa Rosa. La scelta della Jumbo-Visma, per la classifica generale, ricade dunque su Steven ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Con tutti i problemi che ho avuto è una vittoria essere sul podio a Verona” : Ha parlato al termine dell’ultima tappa che gli ha regalato il gradino più basso del podio del Giro d’Italia lo sloveno Primoz Roglic, che grazie alla crono di Verona ha scavalcato Mikel Landa, chiudendo terzo. Il capitano della Jumbo-Visma ha rilasciato un’intervista a cyclingnews.com. Lo sloveno è comunque soddisfatto: “Certamente vedendo oggi nell’Arena così tanti tifosi sloveni, mi sembrava una vittoria, sono ...

Giro d’Italia 2019 : Primoz Roglic si giocherà il podio con Mikel Landa nella cronometro di Verona. Sloveno favorito : Domani, nell’ultima tappa del Giro d’Italia 2019, Primoz Roglic non si giocherà la maglia rosa come molti pronosticavano, ma il terzo gradino del podio. Lo Sloveno aveva corso da padrone la prima settimana, vincendo le due prove contro il tempo e diventando così il principale favorito per il successo finale. Al termine della seconda settimana, il capitano della Jumbo-Visma si trovava a 47” da Carapaz e ci si poteva aspettare un duello ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic penalizzato di 10 secondi! Spinto da un tifoso in salita : Primoz Roglic ha subito una penalizzazione di 10 secondi in classifica generale al Giro d’Italia 2019. Lo sloveno, attualmente quarto a 3’16” dalla maglia rosa Richard Carapaz ma ad appena 23” dal terzo posto di Mikel Landa, è stato punito perché durante la salita finale della tappa odierna ha ricevuto un traino da parte di un tifoso: un suo supporter, infatti, gli ha dato una spinta prolungata in un momento di fatica e ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Domani giornata cruciale - mi aspetto grandi distacchi” : Primoz Roglic occupa il terzo posto nella classifica generale del Giro d’Italia, oggi si è difeso nella frazione che si è conclusa a San Martino di Castrozza e domani cercherà di battagliare nel tappone dolomitico: lo sloveno proverà non solo a difendere il piazzamento sul podio ma cercherà anche un’azione per provare a insidiare Richard Carapaz e Vincenzo Nibali per il successo finale. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha rilasciato ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Combatterò e sarà una corsa divertente da guardare” : Come Vincenzo Nibali, oggi anche lo sloveno Primoz Roglic ad Anterselva si è fatto staccare dai due alfieri della Movistar, Landa e Carapaz. Il capitano della Jumbo-Visma però a cyclingnews.com è apparso fiducioso circa le sue possibilità nelle ultime quattro tappe. Queste le sue dichiarazioni al termine della frazione odierna. I dolori per la caduta dei giorni scorsi si fanno ancora sentire: “Ho ancora un dolore qui, soprattutto intorno ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Oggi era dura - faceva freddo. Non è ancora finita - c’è sabato” : Primoz Roglic ha pagato dazio in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, Vincenzo Nibali ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo e ha mandato in crisi lo sloveno che non è riuscito a replicare all’allungo dello Squalo. Il balcanico è arrivato sul traguardo con 1’22” di distacco dal siciliano ed è scivolato in terza posizione nella classifica generale, il capitano della Jumbo-Visma non è parso in ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “I problemi possono capitare a tutti. La tappa di domani con il Mortirolo è la più pericolosa” : Il secondo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 arriva nel momento perfetto per Primoz Roglic, che ha dovuto fare i conti con la sfortuna nell’ultima tappa. Gli ultimi chilometri della Ivrea-Como si sono infatti trasformati in un incubo per lo sloveno, che dopo un problema meccanico è stato costretto a prendere la bici del compagno Antwan Tolhoek, dovendoci pedalare per tutta la salita del Civiglio e poi in discesa è andando a sbattere contro ...

Giro d’Italia – La Giuria colpisce Primoz Roglic - lo sloveno sanzionato grazie all’intervento del VAR : La Giuria del Giro d’Italia ha sanzionato Roglic per aver sfruttato il traino della sua ammiraglia durante il passaggio di borraccia Primoz Roglic è stato sanzionato dalla Giuria del Giro d’Italia dopo la quindicesima tappa, per un comportamento considerato scorretto dello sloveno, accusato di aver sfruttato il traino della propria ammiraglia. Fabio Ferrari/LaPresse Analizzata la situazione al VAR, i giudici hanno deciso di ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic multato per un traino con la borraccia. Nessuna penalità per la scia delle ammiraglie : Primoz Roglic dovrà pagare una multa di 200 franchi svizzeri (178 euro al cambio odierno) per una “retropouessette” con la borraccia durante la Ivrea-Como, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena nella giornata di ieri. Lo sloveno, attualmente secondo in classifica a 47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e con 1′ di vantaggio su Vincenzo Nibali, ha avuto dei problemi meccanici nei pressi di Nesso ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic e la sfortuna : fora e poi cade. Lo sloveno si salva ma… : Una giornata no prima o poi capita a tutti. Soprattutto all’interno di una corsa a tappe di tre settimane. Primoz Roglic, dopo quattordici tappe praticamente perfette, nella quindicesima frazione, quella da Ivrea a Como, ha dovuto faticare e non poco, anche a causa di tanta sfortuna avuta. Il capitano della Jumbo Visma ha prima forato e poi è caduto in discesa, perdendo secondi importanti nella battaglia in chiave classifica ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Gavia cancellato? Il Mortirolo è ancora là. Sono felice - una buona settimana” : Primoz Roglic e Vincenzo Nibali hanno incrociato lo sguardo al foglio firma della quindicesima tappa (Ivrea-Como), prosegue la battaglia di nervi tra i due uomini che si stanno dando battaglia per la vittoria del Giro d’Italia: al momento lo sloveno è attardato di 7” dalla maglia rosa Richard Carapaz e ha 1’40” di vantaggio sul siciliano. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha ricevuto la notizia della cancellazione del ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic inscalfibile : difesa totale - sempre più favorito. Calerà alla distanza? : La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha finalmente restituito una classifica generale maggiormente attendibile per quanto riguarda la lotta per il successo finale. La crisi che ha colpito lo sloveno Jan Polanc (UAE Emirates) ha infatti portato nelle posizioni di testa gli uomini più attesi della vigilia e ha definito in maniera piuttosto chiara gli equilibri in vista della frazione di domani e soprattutto delle impegnative tappe ...

Giro d’Italia – Primoz Roglic risponde a Nibali : “vedere i suoi trofei? Prima finiamo la corsa - poi ne riparliamo” : Roglic incassa le provocazioni di Nibali ma preferisce non rispondere. Il ciclista sloveno si concentra sulle prossime tappe del Giro d’Italia Alta tensione al Giro d’Italia nella tappa di ieri. La frazione numero 13, la Prima con un vero e proprio arrivo complicato in salita, ha visto Nibali e Roglic stuzzicarsi a più riprese, affrontandosi a suon di allunghi, senza però che nessuno dei due sia riuscito ad avere la meglio ...