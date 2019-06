Piemonte | l’addio alla politica di Sergio Chiamparino dura 15 giorni | ci ripensa e si

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) “Non credo di avere più molto da dire”. Era stato chiarissimo dopo la sconfitta alle Regionali contro Alberto Cirio. Due settimane dopo, l’ex governatore del, ha cambiato idea: lafa ancora per lui e si tiene il seggio in Consiglio regionale. All’indomani del k.o. nelle urne,aveva dichiarato di voler dire addio “per consentire che una nuova baseabbia inizio” dopo aver combattuto la sfida elettorale che aveva definito “l’ultima battaglia”. “Ho 71 anni. Potevo farlo anche prima – aveva spiegato – Mi sono sentito di combattere l’ultima battaglia. L’ho persa, non ho più nulla da dire”. Un (quasi) addio pacato: “Non vado via sbattendo la porta. Metto a disposizione il mio seggio per vedere se ci sono soluzioni che aiutino a portare qualche energia ...

