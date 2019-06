Piccolo | con caldo Roma si presenta come discarica | emergenza sanitaria dietro l’angolo

Bitter Sweet - trame 11 e 12 giugno : il Piccolo Bulut fa incontrare la cuoca e lo zio : Appuntamento con le anticipazioni della nuova soap 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, riguardanti ciò che accadrà martedì 11 giugno e mercoledì 12 giugno 2019 su Canale 5, nel consueto orario delle 14,45. Nazli, una giovane aspirante cuoca, a causa delle difficoltà economiche, è costretta a trovare lavoro e riuscirà ad ottenere un posto come cuoca personale di un ricco uomo d’affari, Ferit Aslan. L’uomo è maniaco dell’ordine e Nazli mal ...

Con il Cuore – Nel nome di Francesco : su Rai 1 la serata benefica con Carlo Conti. Il Piccolo Coro canta il brano di Tommaso Paradiso – Tutti gli ospiti : Con il Cuore - Nel nome di Francesco Torna su Rai 1 Con il Cuore – Nel nome di Francesco. Questa sera, in diretta dalle 20.35 dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti conduce la 17esima edizione dell’evento benefico di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, che da anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Con il Cuore – Nel nome di Francesco: Tutti gli ...

E3 2019 Xbox miccia lunga e botto Piccolo - una conferenza che sa di occasione sprecata : Era indubbiamente l’osservata speciale dell’intera fiera la conferenza E3 2019 Xbox, con Microsoft che a questa tornata era chiamata a un super lavoro per massimizzare i guadagni in termini di immagine in virtù di un’assenza alquanto rumorosa quale è stata quella di Sony. La decennale sfida tra i due colossi in ambito videoludico si rinnoverà questa volta a distanza tanto spaziale quanto temporale, con il publisher nipponico che di ...

Formula 1 – Lewis Hamilton senza filtri : dalla morte del Piccolo Harry al rapporto con il padre e quel pensiero al ritiro… : Nella conferenza stampa di rito, prima del Gp del Canada, Lewis Hamilton ha parlato della corsa che lo attende, concentrandosi poi su diversi aspetti più personali, esposti senza alcun filtro ai media La Formula 1 si sposta in Canada, per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Montreal. La Ferrari è accreditata come una delle macchine maggiormente favorite per la vittoria, ma Lewis Hamilton, leader del Mondiale e fresco ...

Il Piccolo Francesco Bonifazi morì per l'otite dopo cure omeopatiche! Condannati i genitori : Il giudice ha accolto la richiesta del pm che aveva accusato i genitori di concorso in omicidio colposo. Il procedimento si è svolto con il rito abbreviato e per entrambi, oggi presenti in aula, la pena è stata sospesa. Condannati a tre mesi i genitori di Francesco Bonifazi, che morì a 7 anni per una otite curata con rimedi omeopatici che si trasformò in encefalite. Il bambino, di Cagli (Pesaro Urbino) morì all'ospedale Salesi di ...

9 Piccoli grandi consigli per ristrutturare un bagno Piccolo : Hai in programma di ristrutturare un bagno piccolo? In appena due minuti scoprirai i segreti che siamo riusciti a estorcere a

Un Piccolo libro contro la Costituzione - un Piccolo capolavoro : Un piccolo libro contro la Costituzione, contro la cremazione, contro i lupi, contro le tasse. Senza esplicitarlo troppo, lasciandolo dire alle cose. E’ un piccolo capolavoro “L’Italia profonda” di Franco Arminio e Giovanni Lindo Ferretti (Gog), dialogo fra i due bardi dell’Appennino. Due scettici n

Trieste - assolto l’ex direttore del Piccolo Paolo Possamai : rapporto con De Eccher non fu estorsione : L’ex direttore de Il Piccolo di Trieste non estorse 40mila euro alla Rizzani de Eccher, sotto forma di sponsorizzazione di una strenna natalizia, promettendo che il giornale non avrebbe scritto nulla su un’inchiesta per supposte collusioni mafiose che riguardava l’impresa di costruzioni friulana. A stabilirlo è stato il giudice Laura Barresi che ha assolto “perché il fatto non sussiste” l’ex direttore responsabile Paolo ...

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi si confessa a Taylor Mega : "Insicurezza? Da Piccolo ero grassottello" : Entrata da poche ore nella casa del Grande Fratello 16, l'ospite Taylor Mega ha iniziato da subito a stringere legami con i concorrenti in gioco. Confidenze in camera da letto, ad esempio, ci sono state fra l'influencer e Michael Terlizzi, il duro dal cuore di panna. Dopo averlo visto recluso in casa per quasi due mesi, Taylor ha voluto confessargli ciò che pensa di lui e del suo modo di comportarsi in gruppo: È veramente bello vedere che ...

Il Piccolo arrivava da Berlino! A Bari bimbo di 2 anni muore con febbre alta : Il bambino di due anni è morto nel pomeriggio di lunedì al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Bari, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che i genitori, una coppia tedesca, avevano fermato per strada. Disposta l’autopsia. A quanto emerso due medici in Germania avevano dato il via libera al viaggio in Puglia.

Meghan Markle e il principe Harry - viaggio in Africa con il Piccolo Archie : la loro vita stravolta? : Meghan Markle ed Harry stanno progettando un viaggio in Botswana insieme al piccolo Archie. Come riporta il Corriere, il viaggio dei Duchi di Sussex potrebbe avvenire prima di quanto si potrebbe pensare, a dispetto della giovanissima età del bebè, nato lo scorso 6 maggio. i un'anonima fonte al tablo

Il Piccolo Leonardo ucciso a calci e pugni! I genitori finiscono in manette : Il piccolo Leonardo sarebbe stato ucciso dai due genitori: avrebbero colpito il bimbo di due anni provocando una emorragia che l'ha portato alla morte. Leonardo è stato picchiato e ucciso a botte. A soli due anni il piccolo bimbo è morto per la furia omicida dei due genitori. Il piccolo deceduto all'arrivo all'ospedale di Novara sarebbe stato ucciso proprio dalla madre e dal compagno. --Gaia Russo, 22 anni, e Nicholas Musi, 23 anni sono ...

Ucciso con un colpo all’addome - lividi ovunque! Arrestati madre e compagno del Piccolo Leonardo : Svolta nelle indagini sulla morte a Novara del piccolo Leonardo, di due anni. Fermati su ordine della Procura la mamma Gaia Russo (22 anni) e il compagno della donna Nicholas Musi (23 anni). Il bambino era stato portato già morto in ospedale: dopo le indagini lampo si è arrivati al fermo per i due: "Omicidio volontario pluriaggravato, il corpo era martoriato". L'autopsia ha fatto emergere che le ferite presenti sul corpo del bimbo non ...

Roland Garros – Fabio Fognini con i piedi per terra : “ho un Piccolo guaio alla gamba - ma chiedo Parigi come regalo per i 32 anni” : Fabio Fognini si prepara al secondo Slam della stagione: la carica del tennista italiano alla vigilia del Roland Garros “Può succedere di tutto, però intanto vorrei giocare al meglio il primo incontro, che è il più importante. Mi propongo di entrare nel modo migliore. Dalla finale di Montecarlo ho un piccolo guaio alla gamba che mi porto dietro. A giorni va meglio, in altri peggio. Sto facendo un trattamento con il laser. A Parigi si ...