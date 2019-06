Peugeot | 200 000 SUV venduti in Italia

Peugeot 2008 Signature - La versione speciale debutta sulla Suv : Dopo la 208 anche la Peugeot 2008 accoglie in gamma l'allestimento celebrativo Signature , caratterizzato da dettagli estetici esclusivi e dalla presenza di un impianto multimediale compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink.Benzina o diesel, anche in un nuovo blu. Disponibile con i motori benzina PureTech 82 e diesel BlueHDi 100, rispettivamente con prezzi a partire da 19.130 e 21.830 euro, la serie speciale Signature dispone di ...

Motori – Peugeot SUV nuovo 2008 Special Edition Signature [PREZZI e FOTO] : Peugeot 2008: venduto nel corso degli anni in oltre 130.000 unità solo in Italia, presenta oggi la nuova edizione Speciale Signature Venduto nel corso degli anni in oltre 130.000 unità nel nostro Paese e in oltre 1,3 milioni nel mondo, il SUV 2008 è saldamente sul podio delle Peugeot più vendute in Italia. Oggi si presenta nella nuova serie Speciale Signature, un allestimento celebrativo del grande successo del modello che fa del look e ...