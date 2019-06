Pesaro. Donna ‘fantasma’ trovata morta in casa: pesava 30 chili e non usciva di casa da 45 anni (Di martedì 11 giugno 2019) Nessuno ad Apecchio avrebbe più visto Luciana Simoncelli dai tempi delle scuole elementari. Sua madre avrebbe sempre assicurato che stava bene e che passava il tempo sbrigando le faccende domestiche. Ma ora il medico di famiglia vuole vederci chiaro e ha chiesto l'autopsia. La Donna infatti era visibilmente denutrita. (Di martedì 11 giugno 2019) Nessuno ad Apecchio avrebbe più visto Luciana Simoncelli dai tempi delle scuole elementari. Sua madre avrebbe sempre assicurato che stava bene e che passava il tempo sbrigando le faccende domestiche. Ma ora il medico di famiglia vuole vederci chiaro e ha chiesto l'autopsia. Lainfatti era visibilmente denutrita.

Luciana Simoncelli aveva 59 anni. È morta qualche giorno fa a Serravalle di Carda, frazione di 350 abitanti nel comune di Apecchio (Pesaro e Urbino). E fin qui nulla di strano in questa triste notizia. Il fatto però è che la donna era praticamente un fantasma, come si legge sul Resto del Carlino. L’ultima volta che era stata vista in paese aveva infatti 12 anni, poco dopo la scuola elementare. Per i successivi 45 anni avrebbe vissuto reclusa in casa con la madre e una sorella nubile. Ed ora il medico di famiglia vuole vederci chiaro: i funerali di Luciana sono stati infatti bloccati per l’esame autoptico. Perché non è chiaro di cosa sia morta. Pare che pesasse appena 30 chili al momento del decesso. Non si sa e fosse malata, ma in ogni caso nessuno ha mai chiesto in questi mesi l’intervento di un medico per una visita, una diagnosi o una terapia.