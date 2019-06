Per un piano PosteMobile che va | ce n’è uno per partite IVA che viene | 50 GB di

Mario Draghi - il suo ruolo : piano Per fermare Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena dal Colle : Giuseppe Conte e Giovanni Tria non andranno allo scontro con l'Europa. I due ne sono certi e in queste ore sono in continuo contatto telefonico per definire la linea che il presidente del Consiglio dovrà tenere quando incontrerà i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel vertice di gover

Sicilia : sindacati - 'triplice piano straordinario Per rilanciare isola e Sud' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "Nel Sud e in Sicilia, l'economia ha bisogno di un colpo di reni. Al governo nazionale chiediamo un triplice piano straordinario su investimenti, occupazione e infrastrutture. Tre piani da mettere in cantiere subito per evitare di affondare. Per questo manifesteremo as

Inchiesta bis Rigopiano - chiesto il processo Per ex Prefetto Provolo e altri 6 Imputati : Pescara - chiesto il processo per l'ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo e altre sei persone, nell'ambito dell'Inchiesta dell'Inchiesta bis, per depistaggio e frode processuale, sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). La Procura di Pescara ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio e ha trasmesso gli atti al gup Sarandrea, dinanzi al quale il prossimo 16 luglio si terrà l'udienza ...

Figc - il piano Albertini Per la riforma dei settori giovanili : Le buone prove della Nazionale di Roberto Mancini, unita all’occasione mondiale per la Femminile, per l’Under 20 e all’attesa per l’Europeo dell’ Under 21, prefigura un anno di riscatto per il calcio azzurro. Ma fuori dal campo c’è ancora un tassello strategico da mettere a posto per l’ intero movimento calcistico: la riorganizzazione del settore […] L'articolo Figc, il piano Albertini per la ...

Scambio Dybala Icardi - pronto il piano di Marotta Per sbloccare l’affare : Scambio Dybala Icardi – Nonostante i tanti ostacoli anche la Roma è in corsa, ma al momento la pista più percorribile per la cessione di Mauro Icardi rimane quella che porta alla Juventus. E uno dei motivi ha un nome ed un cognome: Paulo Dybala. La ‘Joya’ bianconera è stata individuata dai vertici nerazzurri come la miglior […] More

Meteo - scoppia il caldo : temPerature fino a 38 gradi - il Ministero lancia il piano allerta : Che tempo farà nel weekend? Sabato 8 e domenica 9 giugno saranno due giorni caratterizzati dallo scoppio dell'estate, con l'arrivo di caldo e afa nelle maggiori città italiane. Si sfioreranno i 38 gradi In Sicilia e in Sardegna. Il Ministero della Salute ha lanciato il piano di allerta per l'ondata di calore con eventuali effetti negativi sulla popolazione.Continua a leggere

Nomine Ue - schiaffo a Salvini - Meloni - sovranisti e Italia : la "cena delle poltrone" - il piano Per fregarci : Inizia a cena, al Palais D'Egmont di Bruxelles, la trattativa sulle Nomine europee. E l'Italia è già stata esclusa. A tavola, rivelano Repubblica e Messaggero, "i sei leader nominati coordinatori dalle tre grandi famiglie politiche europee: per i Socialisti i big Sanchez e Costa, per i Liberali il p

Droga - in Europa raddoppiano i sequestri di cocaina e in Italia cresce il consumo di crack. Allarme morti Per oppiacei sintetici : raddoppiano i sequestri di cocaina, aumenta il consumo di crack in Italia e crescono le morti per oppiacei sintetici. È questo il quadro disegnato nell’ultima Relazione europea sulla Droga, a cura dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. I dati mostrano che in Europa quasi quattro milioni di persone hanno fatto uso di cocaina nell’ultimo anno: 2,6 milioni hanno consumato Mdma (Ecstasy) e 1,7 milioni ...

In Finlandia c’è un piano radicale Per aiutare i senza dimora : È l’unico paese dell’Unione europea dove il numero di persone che vive per strada sta diminuendo. Il segreto? Dare una casa a chi ne ha bisogno, senza condizioni. Leggi

Alfonso Bonafede da Mattarella : "Piano di riforma Per il Csm" : Il ministro Alfonso Bonafede, “in un momento molto delicato legato alle vicende che hanno investito il Csm, ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione al Capo dello Stato con cui si è confrontato in un colloquio cordiale durato circa 30 minuti”. È quanto si apprende dal ministero della Giustizia.Nell’incontro con il presidente della Repubblica, Bonafede ha “parlato dell’importanza di ...

Draghi all'Italia : "Il piano Per ridurre il debito deve essere credibile". E stoppa i minibot : Sappiamo tutti che per far scendere in fretta il rapporto debito/Pil è impossibile. deve esserci un piano di medio termine credibile”. Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, rispondendo a chi gli chiedeva quale messaggio volesse dare al governo italiano in merito ai conti pubblici. La credibilità del piano, ha spiegato Draghi, dipenderà dal come il piano “sarà progettato” e dalle ...

Inclusione : piano di formazione Per docenti e Personale ATA : Nuove informazioni su sostegno e disabilità riguardanti l’intero personale scolastico. Il decreto 66/2017 che apporta norme circa la disabilità e l’Inclusione, prevede un progetto formativo tanto per i docenti, quanto per il personale ATA. Quanto previsto dal decreto in questione non subirà modifiche da parte del decreto di revisione approvato dal Governo (in via preliminare) lo scorso 20 maggio. Inclusione: il nuovo piano di ...

Fca-Renault - la Francia ha tenuto il punto Per difendere il suo piano di sviluppo nell’auto. Legato a doppio filo a Nissan : Parigi fa la voce grossa sulle nozze tra Renault e Fca. Ma Torino non ci sta e così va in fumo la proposta di matrimonio che avrebbe dovuto creare la terza casa automobilistica al mondo. Durante la notte, il Lingotto ha infatti ritirato l’offerta di fusione da 30 miliardi a causa delle “condizioni politiche in Francia” che hanno compromesso il progetto, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Monde. Ma, in una nota stampa, il ministero ...