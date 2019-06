ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Sono diversi i club che si stanno interessando a, scrive il Corriere dello Sport. Nonostante le ultime due stagioni non siano state per lui il massimo. Piace al Watford e al Wolverhampton, in, tanto per cominciare. Ma potrebbe anche avere unanella: sono partiti dei sondaggi da parte dell’Herta Berlino, anche se non sono arrivate ancora offerte ufficiali. Ma un interessamento forte sì, scrive il quotidiano sportivo. Del restoè giovane, non ancora 22enne e ha ancora una lunga carriera davanti. L'articolo Perine inilNapolista.

napolista : Per #Diawara possibilità in #Premier e in #Bundesliga - ilNapolista - W8nderfulMau : RT @hellofie: LA rube ha bloccato il mercato al Napoli. Pagano i club per non prendere Hysaj, Rui, Rog, Verdi e Diawara cosi fa incazzare i… - gigginotweet : @Torrenapoli1 Per me non viene più. Comunque penso dipenda più da Rog che da Diawara, se ewce Diawara il Napoli dev… -