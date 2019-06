People | l’ex Miss Italia Alice Rachele Arlanch alla guida del nuovo magazine di Rai

davidemaggio

(Di martedì 11 giugno 2019)Un viaggio nei mondi della bellezza, della moda, del turismo e non solo. E’ questo l’obiettivo di, ilsettimanale di approfondimento che andrà in onda, a partire da stasera – alle 23.25 – in seconda serata, su Rai Premium.del programma, elettanel 2017. Gli appuntamenti previsti sono otto e verranno trasmessi, ogni martedì sera, fino al 30 luglio: in ciascuno degli stessi, laspazierà tra sei rubriche che affronteranno tematiche con cui, ogni giorno, siamo in contatto. Grazie all’utilizzo di un linguaggio nelle intenzioni semplice, accattivante ed immediato, non mancheranno curiosità ed approfondimenti sugli argomenti in questione. Per, nata a Rovereto (Trento) nel 1995, si tratta di un vero e proprio debuttoconduzione: la giovane non ha preso parte, dal ...

DonnaGlamour : Altri guai per Lapo Elkann: l’ex lo ha accusato di molestie -