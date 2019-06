Pauley Perrette spintonata da Mark Harmon sul set di NCIS? Nuovi dettagli sul caso

Pauley Perrette non tornerà in NCIS per colpa di Mark Harmon : “Ho perso il lavoro per aver parlato” : Pauley Perrette non tornerà in NCIS e ci ha tenuto a ribadirlo in un tweet criptico ma perentorio. Mentre si prepara a debuttare nella nuova sit-com Broke che la vedrà protagonista, l'ex interprete di Abby Sciuto nel procedural di CBS ha dichiarato via Twitter che non tornerà mai nella serie perché è "terrorizzata" dal protagonista Mark Harmon, l'interprete dell'ex capo Gibbs. "NO, NON TORNO! MAI! (Per favore, la smettete di chiedere?) ...