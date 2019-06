Parigi | si schianta con il monopattino elettrico contro un tir | morto a 25 anni

Parigi - si schianta col monopattino elettrico - muore 25enne : “Pericolosi come motorini” : La vittima si è scontrata violentemente contro un camion a cui non aveva dato precedenza. A Parigi è polemica sulla completa mancanza di regole per questo mezzo di locomozione. Comune ne vieta l'uso in alcune aree e il sindaco chiede ai produttori di limitarne la velocità.Continua a leggere