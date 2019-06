Pallavolo | la Banca Valsabbina batte un colpo | ingaggiata la schiacciatrice Maria Segura

Pallavolo - rinnovato l’accordo di sponsorizzazione tra la Millenium Brescia e la Banca Valsabbina : Rinnovo nella posizione di sponsor principale per la Banca popolare fondata nel 1898 in Valsabbia La dirigenza bianconera e Banca Valsabbina sono lieti di annunciare che è stata raggiunta un’intesa ufficiale per il rinnovo del “Title Sponsor” per la stagione 2019-2020. Il nome ufficiale della Prima Squadra nel suo secondo campionato di Serie A1 rimarrà quindi “ Banca Valsabbina Millenium Brescia ”. Dopo una prima stagione ...

Pallavolo – Playoff Scudetto femminile - l’Imoco sbanca Monza in Gara-1 della semifinale : La formazione di Conegliano sbanca Monza in tre set e fa suo il primo round della semifinale Play Off. Domenica si torna in campo a Treviso per Gara-2 Una travolgente Imoco Volley Conegliano cancella subito il fattore campo e si impone in tre set alla Candy Arena in Gara-1 della semifinale Scudetto dei Play Off di Samsung Volley Cup contro la Saugella Team Monza. Netta la supremazia della campionesse d’Italia, che dominano ...