OVO Energy Women’s Tour 2019 | Marianne Vos conquista la seconda tappa e balza al comando

(Di martedì 11 giugno 2019) Si è conclusa nuovamente con una volata ladel OVOWomen’s, appuntamento del calendario ciclistico al femminile che accoglie in Gran Bretagna diverse tra le protagoniste della scena internazionale. Dopo il successo della belga Jolien D’Hoore (Boels-Dolmans) nella frazione inaugurale è arrivata la vittoria della fuoriclasse olandeseVos (CCC Liv), autentica dominatrice dello sprint conclusivo svoltosi su un tratto in leggera salita che ha messo in difficoltà le specialiste della velocità. La 32enne nativa di ‘s-Hertogenbosch ha firmato la suaaffermazione stagionale in eventi del WWT dopo il successo a fine marzo al Trofeo Alfredo Binda di Cittiglio. Lasi è svolta lungo un tracciato decisamente particolare: un circuito di 2.5 km collocato all’interno del Cyclopark di Gravesend ripetuto per 25 volte, con ...

