Oroscopo 4 luglio | Capricorno intraprendente | problemi di coppia per Leone

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Nella giornata di giovedì 4gli astri daranno prova delle reali capacità del, ancora sotto l'influsso di Saturno, mentre Marte nel segno deldarà l'avvio a qualche malumore all'interno della. Il lavoro invece occuperà gran parte della giornata per il segno della Vergine e del Sagittario. Acquario combattivo. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata segno per segno. L'dall'Ariete alla Vergine Ariete: piccoli momenti di tranquillità. Finalmente respirerete un po' di serenità, soprattutto in famiglia e con le persone a cui volete bene. Qualche piccola sorpresa sul posto di lavoro vi sarà di aiuto per la vostra autostima. Toro: in casa la situazione non migliorerà, ci sarà un nonnulla che vi farà scattare come una molla e vi darà qualche grana su cui farete leva per scatenare un litigio. Avete bisogno di trovare un vostro ...

Free_software_I : MESE LUGLIO 2019 OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI ZODIACALI - TuttOSuLinuX : Attualità: Oroscopo 2 luglio: acquisti per Ariete, Cancro innamorato... #Oroscopo #notizie #acquisti… - Free_software_I : MESE LUGLIO 2019 OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI ZODIACALI -