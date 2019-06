Oninaki | l' action RPG di Tokyo RPG Factory ha una data di uscita

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Square Enix ha annunciato, durante lo Square Enix Live E3 2019, che, il nuovo GDR d'azione sviluppato dal talentuoso team diRPG, sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC dal 22 agosto 2019. Scopriamo il gioco nel comunicato ufficiale.è il terzo titolo e primo GDR d'azione sviluppato daRPG, che si ispira ai classici giochi di ruolo giapponesi per creare esperienze affascinanti sulle piattaforme moderne. Dopo le uscite di I Am Setsuna™ nel 2016 e di LOST SPHEAR™ nel 2018,offre un'altra esperienza tipica dei JRPG grazie alla direzione artistica ispirata, allo sviluppo dei personaggi molto profondo e alla storia avvincente.In, i giocatori vivranno la storia di Kagachi, un giovane Watcher che ha il compito di guidare i Lost Soul nell'altro mondo. Dopo aver incontrato una ragazza misteriosa di nome ...