OM incontra Nicola Guaglianone | nomination ai Nastri d’Argento per lo sceneggiatore più

(Di martedì 11 giugno 2019) Ai2019 perè arrivata laper il miglior soggetto con Non ci resta che il crimine, condivisa con Menotti e Andrea Bassi. Ma sono alcuni anni che loromano, che OM Optimagazine ha intervistato in occasione del conferimento della candidatura, è diventato una delle firme più ricercate del cinema italiano. A partire, naturalmente, dallo straordinario exploit di Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, capace di vincere nel 2016 7 David di Donatello e 2, consentendo adi ottenere le sue primeper la sceneggiatura in entrambi i premi. Non ha dovuto attendere molto per la vittoria, giunta appena un anno più tardi, per la migliore sceneggiatura ai David e soggetto aiper un’opera di tenore molto diverso, il bellissimo Indivisibili di Edoardo De Angelis. Ed è questa una delle ...

