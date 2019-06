Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Zoghlami ammesso nell’atletica : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Atletica - Osama Zoghlami si qualifica per le Olimpiadi 2020! L’azzurro vola a Tokyo nei 3000 siepi - minimo al Golden Gala : Osama Zoghlami ha firmato il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2020! Prestazione di lusso da parte dell’atleta italiano che ha corso i 3000 metri siepi del Golden Gala in un rilevante 8:20.88 ed è così riuscito a staccare il pass per la rassegna a cinque cerchi. Il 24enne siciliano di origini tunisine si è reso protagonista di una gara di assoluto spessore tecnico, ha chiuso in undicesima posizione e può così festeggiare un risultato di ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fondamentali le prove a squadre : I Mondiali 2019 di Tiro con l’arco, che si svolgeranno a ’s-Hertogenbosch (Olanda) dal 10 al 16 giugno, saranno una tappa decisiva nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo torneo è infatti quello che mette a disposizione più posti per la prossima rassegna a cinque cerchi e riuscire a fare risultato avrà quindi una valenza ancora maggiore. Saranno Fondamentali le gare a squadre, visto che le prime otto nazioni nella ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Solo tre pass per le squadre europee : Da domani si comincia finalmente. I Mondiali 2019 di Calcio femminile prendono il via e sarà il Parco dei Principi di Parigi ad inaugurare la rassegna iridata del “Pallone in rosa” con la sfida tra Francia e Corea del Sud. Una competizione che, a 20 anni di distanza, vedrà anche protagonista la Nazionale italiana. La compagine allenata da Milena Bertolini, inserita nel gruppo C insieme ad Australia, Giamaica e al Brasile, si gioca le ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

