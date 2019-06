Olimpia Milano | addio a Pianigiani | risoluzione consensuale

Basket : Simone Pianigiani lascia la panchina dell’Olimpia Milano. Ettore Messina candidato numero uno per la sostituzione : Finisce dopo due stagioni il connubio tra Simone Pianigiani e l’Olimpia Milano. L’ex allenatore di Siena, Nazionale italiana, Fenerbahce e Hapoel Gerusalemme chiude la propria esperienza milanese in accordo con la società, dopo aver raccolto uno scudetto e due edizioni della Supercoppa Italiana. L’ultima stagione ha visto Pianigiani portare la sua squadra a un passo dai playoff di Eurolega, giocandoseli fino all’ultima ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Sono convinto che con Milano-Cortina riusciremo a vincere” : Mancano due settimane al momento in cui, a Losanna, sarà effettuata la scelta delle scelte: chi ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026? Le candidature in piedi, ed è ormai noto, restano due: Milano-Cortina e Stoccolma-Åre. A parlare della speranza italiana di riavere i Giochi d’inverno dopo vent’anni è Giovanni Malagò, intervenuto a un convegno di commercialisti al Salone d’Onore del CONI. Dichiara il numero 1 del massimo ...

Doping – Brutta tegola per la Nazionale italiana di basket e l’Olimpia Milano : Christian Burns positivo : Christian Burns risultato positivo: il cestista italiano ha fallito un test antiDoping lo scorso maggio A pochi giorni dalla grande festa della finale Scudetto di basket e della preparazione degli azzurri in vista dei Mondiali 2019 arriva un brutto colpo per la Nazionale italiana e l’Olimpia Milano: Christian Burns ha fallito un test antiDoping, effettuato da Nado Italia dopo una partita dell’Olimpia Milano contro l’Alma ...

Basket - Olimpia Milano e Italia : Chris Burns positivo agli anabolizzanti : L’ala dell’Olimpia Milano e della nazionale Italiana di Basket Chris Burns è risultato positivo agli anabolizzanti. Il cestista in forza alla squadra meneghina avrebbe fallito un test, effettuato da Nado Italia, lo scorso 12 maggio, in occasione della partita di campionato giocata contro l’Alma Trieste, risultando positivo ad un metabolita di clostebol. E’ ovvio che se ci dovesse essere conferma di questo, con le future ...

Serie A Basket – Olimpia Milano - pronto il rinnovo per Vladimir Micov : Vladimir Micov pronto al rinnovo con l’Olimpia Milano: l’ala serba dovrebbe firmare un biennale che lo legherà alla società meneghina fino al 2021 Dopo il disastroso finale di stagione, concluso con l’eliminanzione al secondo turno dei Playoff contro la sorpresa Sassari, in casa Olimpia Milano è tempo di fare i conti con il mercato. In una società vincente, dopo un fallimento del genere, spesso sono tante le teste che ...

Le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina come antidoto allo sfascismo : Tutto sarà chiaro il 24 giugno, quando a Losanna il Cio deciderà quale sarà la sede delle Olimpiadi invernali 2026. Da una parte c'è il fascicolo Milano-Cortina, dall'altra quello Stoccolma-Åre. Al centro gli otto tecnici della Commissione di valutazione che carte alla mano dovranno valutare la bont

Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...

LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano - Gara-3 Semifinali Play-off in DIRETTA : 29-21 - sontuoso primo quarto di Jaime Smith : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della serie di semifinale scudetto che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e l’A|X Armani Exchange Milano, con i sardi avanti 2-0 dopo le prime due sfide giocate in Lombardia. Può essere la notte dell’approdo in finale per la Dinamo, che ci tornerebbe per la seconda volta a distanza di quattro anni dalla prima. Allora l’avversaria battuta fu sempre l’Olimpia: la ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : padroni di casa per il pareggio - sardi per l’allungo : Buonasera appassionati di pallacanestro e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Sassari, secondo atto della semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019! Dopo lo straordinario spettacolo offerto dalle due squadre nella prima sfida, conclusa con il punteggio di 79-86 in favore formazione sarda, la partita di questa sera assume un’importanza capitale nell’equilibrio della serie: la compagine allenata da Simone Pianigiani è ...

Playoff Serie A – L’Olimpia Milano stecca ancora : Sassari trionfa in Gara-1 : L’Olimpia Milano sconfitta in Gara-1 contro Sassari, come già accaduto nella prima sfida della Serie contro Avellino: coach Pozzecco si gode un super Stefano Gentile da 26 punti Come già accaduto in Gara-1 del turno precedente contro Avellino, L’Olimpia Milano inizia con il piede sbagliato la Serie contro Sassari. La formazione Campione d’Italia in carica sarà costretta ad inseguire ancora una volta, contro un ottimo Sassari capace di ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : perfetta parità a fine terzo quarto (60-60) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : Dinamo in vantaggio all’intervallo (35-41) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto (18-16) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...