Nuovo blitz pro vita davanti alla Mangiagalli di Milano | tanti cartelli ma pochi attivisti

Carini - in manette il Nuovo capo del clan. Blitz della squadra mobile - 9 arresti : Al vertice della famiglia, Antonino Di Maggio. Le intercettazioni hanno svelato gli affari con i narcos colombiani

Roma - Nuovo blitz contro i Casamonica : perquisizioni ed arresti : Da questa mattina all'alba, a Roma, e in diverse località del circondario della Capitale, è in corso una vasta operazione delle Forze dell'Ordine contro il clan dei Casamonica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale ci sarebbero anche degli arresti. Gli inquirenti avrebbero sequestrato armi e droga, e avrebbero eseguito almeno una ventina di perquisizioni. Il blitz si sarebbe anche concentrato anche contro esponenti del clan Di ...

Salvini e "la dittatura del selfie" : il Nuovo 'blitz' di Tvboy a Roma : Il ministro dell’Interno, sorridente, si affaccia al balcone. Con il suo gatto accanto, prende il telefonino in mano per farsi un selfie. È il nuovo murales dello street artist Tvboy con protagonista Matteo Salvini. L’opera è apparsa nella notte, nel centro della città, vicino a piazza Venezia.A presentarla è lo stesso autore, sui social. “La mia ultima opera, la dittatura del selfie. Roma, via dei ...

Svolta Juve - Paratici è in Inghilterra : blitz per il Nuovo allenatore! : Svolta e accelerata improvvisa da parte della Juventus per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”, Paratici sarebbe già atterrato a Londra per chiudere il discorso allenatore. Sarri alla Juve? La sensazione è che il tecnico del Chelsea sia in netto vantaggio sui diretti […] More

Casamonica - Nuovo blitz contro il clan. Droga - incassi da oltre 100 mila euro al mese : nuovo blitz dei carabinieri contro il clan Casamonica . Arrestate 22 persone , tra cui appartenenti alla famiglia. Le indagini hanno anche accertato l'esistenza di un'associazione finalizzata allo ...

Roma - Nuovo blitz contro i Casamonica : 22 arresti : nuovo duro colpo dei carabinieri ai Casamonica. E' di 22 arresti, tra cui appartenenti alla famiglia, il bilancio di una nuova operazione in corso. Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata ...

Roma - Nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da oltre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Sessegnon-Juventus - blitz bianconero : arriva il Nuovo esterno : SESSEGNON JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sun“, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Ryan Sessegnon, esterno offensivo attualmente in forza al Fulham. Classe 2000, grande tecnica, grande dinamismo e grande qualità sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Paratici sarebbe pronto ad abbattere la concorrenza e […] More

Nuovo blitz contro i Casamonica a Roma : 23 arresti per droga e usura. Coinvolte anche le famiglie Spada e Di Silvio, tra cui 7 donne. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione, usura, intestazione fittizia di ...

Roma - Nuovo blitz contro i Casamonica : 23 arresti : Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti al "clan" Casamonica. I militari del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo 23 misure cautelari, emesse dal gip di Roma su richiesta ...

Nuovo blitz contro i Casamonica - 23 arresti tra cui 7 donne : Roma, 15 apr., askanews, - A Roma nuova operazione dei carabinieri nei confronti del clan dei Casamonica e delle famiglie Spada e Di Silvio. I militari hanno eseguito nella Capitale e in altre regioni ...

Nuovo blitz contro i Casamonica. Spaccio e usura : 23 arresti : Ventitré misure cautelari sono state eseguite nell'ambito dell'operazione 'Gramigna bis' nei confronti di soggetti appartenenti alle famiglie Casamonica, Spada e Di Silvio Segui su affaritaliani.it

Roma - Nuovo blitz contro i Casamonica : 23 arresti per spaccio e usura : Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti al 'clan' Casamonica. I militari del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo 23 misure cautelari, emesse dal gip di Roma su...