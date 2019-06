Noemi | dimessa la bambina di 4 anni ferita nella sparatoria a Napoli Il papà | “Non ci

Finalmente a casa! Noemi dimessa dall’ospedale Santobono di Napoli. La bimba ferita nell’agguato del 3 maggio torna tra l’affetto dei suoi cari : Finalmente una bellissima notizia: Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall’ospedale pediatrico Santobono. La bimba, secondo quanto si apprende, ha lasciato l’ospedale in mattinata e si trova già a casa con i genitori. “Bisogna ancora una volta dire grazie ai medici e al personale sanitario che sono stati straordinari, confermando quanto sia un’eccellenza ...