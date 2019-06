' Nel calcio femminile molte giocatrici sono lesbiche' | critiche social a Cecchi Paone

Calciomercato Juve - Gennarelli : 'Guardiola prima opzione di AgNelli - l'accordo è totale' : La Juventus non ha ancora annunciato chi sarà il suo prossimo allenatore. Massimiliano Allegri ha terminato il suo 'viaggio' con il club bianconero quasi un mese fa, ma dalle parti di Torino tutto tace. Al momento, il tecnico più vicino alla Juventus sembra essere Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea. L'allenatore toscano avrebbe già dato il suo assenso a tornare in Italia, ma Roman Abramovich non sarebbe così ...

Spagna - per la Federcalcio ricavi record a 225 milioni Nel 2019 : Federcalcio spagnola bilancio 2019 – Federcalcio spagnola da record grazie a un fatturato pari a 224,89 milioni di euro nel 2019. La Federazione ha superato per la prima volta i 200 milioni – con un incremento annuale del 19,2% -, grazie soprattutto al recupero dello sfruttamento dei diritti televisivi della Copa del Rey e al […] L'articolo Spagna, per la Federcalcio ricavi record a 225 milioni nel 2019 è stato realizzato da Calcio e ...

La verità è che le donne hanno invaso il campo anche Nel calcio : La rivendicazione fantozziana Caro Fusco, mai avrei pensato di ritrovarmi a scriverlo, ma mi ci hai costretta: sei vecchio. O meglio, lo è il pensiero che esprimi nel tuo articolo sul calcio femminile. Che, a detta tua, non può essere considerato uno sport. Dillo che con questo scritto consegnato al Napolista stai solo rivendicando la possibilità di debosciarti in santa pace davanti al divano! Che la tua – quella sì – è una rivendicazione ...

Calciomercato Lazio - si punta sugli italiani : Darmian Nel mirino [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – La Lazio cerca rinforzi sulle fasce. Il nome forte è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United anche se la pista sembra complicata. Simone Inzaghi vorrebbe giocatori pronti su entrambe le fasce. Il profilo di Darmian era stato seguito già a gennaio, ora l’affare può sbloccarsi per diversi motivi: il primo, la volontà del giocatore (deciso a tornare in Italia); il secondo, la voglia di ...

Calciomercato Torino - Bogdan nome caldo per la difesa : nuovi contatti Nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Il Torino si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di alzare l’asticella ed ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. Il presidente Cairo è già attivissimo sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte, mosse in ogni reparto. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ si sta cercando un marcatore sul centrosinistra, ritorno di fiamma per ...

VIDEO Gol Barbara Bonansea al 95' - l’Italia batte l’Australia ai Mondiali calcio femminile! Rete stellare Nel recupero : Barbara Bonansea ha segnato una doppietta cosmica e ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno debuttato con un successo e lo hanno fatto nel modo più rocambolesco possibile: dopo essere passate in svantaggio durante il primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno fatto la differenza nella ripresa. L’attaccante della ...

Mondiale calcio femminile – Italia - che rivincita! La clausola Nel contratto delle australiane : vietato giocare in Serie A - sono scarse : L’Italia batte l’Australia 1-2 e si prende una grande rivincita. Nel contratto delle aussie presente una particolare clausola: vietato giocare in Serie A, campionato poco performante Esordio vincente per l’Italia nei Mondiali di calcio femminile. Le ragazze azzurre hanno battuto in rimonta l’Australia per 1-2 grazie alla doppietta di Barbara Bonansea. Una vittoria importante per l’Italia, arrivata contro la ...

Nazionale - Barella - Zaniolo - Chiesa e gli altri : la giovane Italia brilla anche Nel calciomercato : I motivi per cui gli azzurri sono tornati nelle vetrine del calciomercato sono essenzialmente due. Il primo è che la loro qualità è cresciuta. Ed è cresciuta perché, finalmente, viene considerata e quindi coltivata sia dal ct Mancini che dalle società. Il secondo motivo è l' esigenza di Italianità d

Le notizie del giorno – Svolta in casa Genoa - gravi lutti Nel mondo del calcio - la sexy Vlada - il clamoroso addio di un calciatore : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone e non solo. Svolta Genoa – Sono ore caldissime in casa Genoa per quanto riguarda la cessione del club, la panchina ed il calciomercato. Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per quanto riguarda il passaggio di proprietà, secondo quanto scrive oggi Il ...

Lutto Nel mondo del calcio - si è spento a soli 49 anni l’allenatore inglese Justin Edinburgh [FOTO] : Si è spento a soli 49 anni l’allenatore del Leyton Orient, club di quinta divisione inglese, Justin Edinburgh. Il tecnico era stato ricoverato per un arresto cardiaco pochi giorni fa. Da calciatore aveva vestito per 10 anni la maglia del Tottenham. E proprio gli Spurs sono stati il motivo del suo ultimo viaggio: Edinburgh si era recato a Madrid per assistere alla finale di Champions League della squadra del cuore contro il Liverpool. ...

Il mondo del calcio sempre più… rosa : la Fifa impegna 500 milioni di dollari Nel settore femminile : calcio: Fifa punta sulle donne, impegno da 500 milioni nei prossimi quattro anni Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha concluso venerdì la prima Convention del calcio femminile dell’organizzazione a Parigi, impegnando 500 milioni di dollari per il calcio femminile nei prossimi quattro anni. La Fifa ha spiegato che il budget finanzierà il lavoro della divisione calcistica femminile, compresi i programmi di sviluppo, la Coppa ...

Lutto Nel mondo del calcio - ucciso l’ex portiere siriano al-Sarout [DETTAGLI] : E’ morto a 27 anni a causa delle ferite riportate ieri in battaglia Abdel-Baset al-Sarout, promessa del calcio siriano e portiere della nazionale giovanile che si era unito ai ribelli che combattono il regime di Bashar al-Assad. Lo ha annunciato all’agenzia ‘Dpa’ Mostafa Maarati, il portavoce di Jaysh al-Izza, il gruppo ribelle affiliato all’Esercito siriano libero (Esl) in cui al-Sarout militava. L’ex ...

I Mondiali di calcio femminile Nell’Italia maschile che ancora sbava per un’arbitra che si spoglia : I Mondiali di calcio femminile sono iniziati ieri. Domani ci sarà l’esordio dell’Italia. È una cosa che mi emoziona. Non solo perché sono donna, ma perché trovo una conquista di civiltà che il calcio giocato da donne vada in tv. Qualcosa di cui bisognerebbe andare fieri. Da amante del calcio, sono anche curiosa di vedere che differenza c’è nel tipo di gioco. Se le donne sono più fallose o meno, se sono più veloci. Mi va di ...

Martino Scialpi è morto/ Fece 13 al Totocalcio Nel 1981 ma non ricevette mai i soldi : Martino Scialpi è morto, era il 67enne ambulante che nel 1981 Fece 13 al Totocalcio, ma non ottenne mai il miliardo di lire vinto