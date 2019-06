Nel 2017 in Italia spesi 204 miliardi di euro per la salute

Kim Jong-nam - il fratellastro di Kim Jong-un ucciso Nel 2017 - era un informatore della CIA - scrive il Wall Street Journal : Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un, ucciso in Malesia il 13 febbraio del 2017, sarebbe stato un informatore della CIA, scrive il Wall Street Journal. Il giornale sostiene che ci fosse “un nesso” tra Kim

I precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona. Il trionfo del 2017 l’unica luce Nella Classe Regina : Ci sono storie che faticano a sbocciare nonostante, di fatto, non ci siano ragioni particolari di mezzo. Questo è il caso di Andrea Dovizioso e il circuito di Montmelò, sede del prossimo appuntamento del Motomondiale che giunge questa settimana col GP di Catalogna al suo settimo round. La conformazione del circuito è in genere molto apprezzata dai piloti: i suoi lunghi rettilinei finiscono con curve che si aprono in ampiezza, consentendo ai ...

Incendi in Italia : una devastazione da 107.000 ettari l’anno - Nel 2017 il record in negativo : Negli ultimi 40 anni, il fuoco ha interessato una media di oltre 107.000 ettari del territorio Italiano per ogni singolo anno, con una media dal 1980 al 2009 di 116.533 ettari all’anno. Il fenomeno anche se si è ridotto sensibilmente fra il 2010-2017 (-38%, con una media pari a 72.621 ettari all’anno), rimane preoccupante. Particolarmente critico è stato l’anno 2017, con una superficie percorsa dalle fiamme di oltre 160.000 ...

Torino - retroscena su Belotti : “Nel 2017 ho rifiutato 50 milioni da un club italiano” : E’ la stella, nonché il capitano, del Torino, e nella seconda parte della stagione è tornato ai ritmi di due anni fa, riconquistando anche la Nazionale. Momento molto positivo per Andrea Belotti, a cui Cairo fissò una clausola di 100 milioni qualche anno fa. Adesso, ai microfoni de “Le Fonti Tv”, il presidente granata rivela un interessante retroscena. Ecco le sue parole. “Nel 2017 ho fissato una clausola ...

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione Nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Un artwork mostra l'IP sci-fi di Sony Santa Monica cancellata Nel 2017 : Prima che God of War entrasse in sviluppo, Sony Santa Monica stava lavorando su una IP nuova di zecca. Nome in codice "Internal-7", il gioco era un'esclusiva PS4 sci-fi. Tuttavia, il titolo non ha mai visto la luce del giorno. La nuova IP di Sony Santa Monica è stata cancellata nel 2017, il che ha portato alla perdita del posto di lavoro di diversi sviluppatori.Il team rimanente, composto da 110 sviluppatori, si è poi unito agli sviluppatori che ...

Liga - ricavi record a quasi 4 - 5 miliardi Nel 2017/2018 : Fatturato Liga 2017 2018 – La Liga, l’organizzazione che in Spagna si occupa di organizzare i campionati di Primera e Segunda Divisiòn, ha rivelato i propri conti per la stagione 2017/2018. Secondo l’ultimo rapporto economico-finanziario, i club appartenenti alle due massime divisioni calcistiche spagnole hanno fatto registrare ricavi per 4.479 milioni di euro, con una […] L'articolo Liga, ricavi record a quasi 4,5 miliardi nel ...

Torna a salire la ricchezza degli italiani : Nel 2017 sfiora i 10mila miliardi - vale 8 volte i redditi : Dopo tre anni di riduzione costante, tra il 2016 e il 2017 la ricchezza delle famiglie italiane è cresciuta di 98 miliardi (+1%) e ha raggiunto quota 9.743 miliardi...

Ricchezza delle famiglie - Nel 2017 era 9.742 miliardi. “Valore pro capite al di sopra di quello dei tedeschi” : La Ricchezza delle famiglie italiane nel 2017 ha toccato i 9.742 miliardi, dai 9.333 di dieci anni prima, superando a livello pro capite quella detenuta dai tedeschi. Le case valgono oltre 5.200 miliardi, il 49% del totale, percentuale in calo rispetto al massimo raggiunto nel 2011 (54%, pari a quasi 5.700 miliardi) per effetto della discesa dei prezzi sul mercato immobiliare. Lo rileva la nuova pubblicazione congiunta Banca ...

Oxfam : due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci. Solo Nel 2017 sono morti tre milioni di bambini : Nel 2017, più di tre milioni di bambini sono morti perché non avevano accesso a vaccini e farmaci di base. È questa la misura del costo, spesso insostenibile, delle cure mediche. Al mondo, sono circa due miliardi le persone che non possono permettersi neanche quelle essenziali. Una disuguaglianza che colpisce soprattutto i paesi più poveri, ma che impatta anche in Italia, dove il costo dei farmaci rappresenta il 20% della spesa sanitaria ...

Rapinarono Bruno Euronics a Modica Nel 2017 - quattro arresti dei Carabinieri : Illustrati in conferenza stampa i dettagli dell'operazione dei Carabinieri di Modica che hanno arrestato quattro autori della rapina a Bruno Euronics

Torino - medico si uccide con un’iniezione : Nel 2017 si era suicidato il figlio di 15 anni : Un medico di famiglia di San Benigno Canavese, nel Torinese, è morto in un albergo di Cairo Montenotte, nella provincia di Savona. Si sarebbe suicidato con un'iniezione. Un anno e mezzo fa il figlio quindicenne si era sparato in casa con uno dei suoi fucili da caccia: non si era mai ripreso da quella tragedia.Continua a leggere

Celiachia - rallentano nuove diagnosi : solo 8mila in più Nel 2017 : Roma, 30 apr., askanews, - Le diagnosi di Celiachia segnano il passo: nel 2017 il tasso di crescita dei nuovi casi riconosciuti si è dimezzato rispetto all'anno precedente. Nel 2016 infatti si erano ...

Malaria : 20mln di casi in meno Nel 2017 rispetto al 2010 : I progressi nella lotta alla Malaria hanno subito una battuta d’arresto negli ultimi anni a livello di impatto sulla popolazione: anche se nel 2017 si sono registrati circa 20 milioni di casi rispetto al 2010, 10 paesi hanno visto aumentare i casi di Malaria nel 2017 rispetto al 2016. Lo ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) all’indomani della Giornata mondiale della Malaria. Negli ultimi anni 9 paesi sono stati ...