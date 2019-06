NBA Finals 2019 | Curry e Thompson eroici! Golden State perde Durant | ma vince gara-6

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Il cuore dei campioni batte ancora fortissimo. IWarriors vincono una-5 emozionante e accorciano sul 3-2 la serie delle NBA. La squadra di Steve Kerrancora in casa dei Toronto Raptors per 106-105 al termine di una partita incredibile e che può davvero segnare un punto di svolta.meravigliosi, mentre Toronto si ferma sull’errore di Lowry che poteva valere uno storico titolo. E’ una serata, però, anche un po’amara per, perchè con ogni probabilità Kevinha terminato la sua stagione. Brutto infortunio ad inizio secondo quarto ed uscita in stampelle dalla Scotiabank Arena per l’ex OKC. I compagni, però, non hanno mollato e soprattutto eroici sono stati gli Splash Brothers:(31) e(26) sono loro are il match nel finale con tre triple consecutive. A Toronto non basta la doppia ...

