Motori – Suzuki regala la patente A1 ai giovani clienti del marchio GALLERY

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019)crea la campagna promozionale “Young Riders” pensata per i sedicenni e per chi desidera ottenere gratis laA1 Terminata la stagione scolastica un’intera generazione diè pronta a vivere spensieratamente l’estate e a coltivare hobby e passioni nel tempo reso finalmente libero dallo studio. Per molti arriva così anche il momento di realizzare il sogno di saltare in sella a una moto nuova di zecca, premio magari per i brillanti risultati ottenuti tra i banchi. Pensando anche a questi ragazzi e a queste ragazze,rilancia la campagna promozionale Young Riders, con cuiidealmente laA1 ai piloti di domani. Fino al 30 settembre chi acquisterà una grintosa GSX-R125 o un’agile GSX-S125 potrà dunque approfittare di uno sconto di 400 Euro, equivalente al costo medio dell’iscrizione e del corso per l’esame di teoria presso le ...

sole24ore : Suzuki Katana, ritorna la mitica sportiva - Italpress : SUZUKI REGALA LA PATENTE A1 AI GIOVANI PILOTI - focus_motori : BARRE PORTATUTTO PORTAPACCHI FARAD NEW IRON PER SUZUKI SX4 S-CROSS 5P. 2013 -