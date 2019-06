Motori – Nuovo Mercedes GLB il SUV compatto dalla spiccata natura off-road GALLERY

Motori – Peugeot SUV nuovo 2008 Special Edition Signature [PREZZI e FOTO] : Peugeot 2008: venduto nel corso degli anni in oltre 130.000 unità solo in Italia, presenta oggi la nuova edizione Speciale Signature Venduto nel corso degli anni in oltre 130.000 unità nel nostro Paese e in oltre 1,3 milioni nel mondo, il SUV 2008 è saldamente sul podio delle Peugeot più vendute in Italia. Oggi si presenta nella nuova serie Speciale Signature, un allestimento celebrativo del grande successo del modello che fa del look e ...

Motori – il nuovo motore Mercedes è il 4 cilindri più potente al mondo [GALLERY] : E’ di Mercedes AMG Il quattro cilindri di serie più potente al mondo “made in Affalterbach” secondo il principio del “One Man, One Engine” oltre 420Cv su un 2.0 litri turbo benzina Quattro è il numero vincente: con una potenza massima di 310 kW (421 CV), il motore da 2,0 litri M 139 di Mercedes-AMG completamente rivisitato è il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Con questo modello il marchio ...

Motori – Fusione FCA-Renault nuovo comunicato ufficiale - il governo francese rimanda la decisione : Fusione FCA-Renault, rilasciato nuovo comunicato stampa, i rappresentanti dello Stato francese remano contro e rimandano la votazione Nella tarda serata di ieri si è svolta una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, al termine di questa riunione i consiglieri hanno deciso di rimandare il voto a data da destinarsi, tutto ciò è da imputarsi ai rappresentanti del governo francese che hanno espresso la volontà di ...

Motori – La Volkswagen elettrica ID.R ha ottenuto un nuovo record al Nürburgring [FOTO e VIDEO] : La ID.R, spinta da due Motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora, superando il record precedente di 40,564 secondi La Volkswagen ha aggiunto un’altra pietra miliare nella e-mobility: la ID.R, spinta da due Motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora. Romain Dumas (F) ha superato il ...

Motori – Volvo inizia nuovo progetto per migliorare la sicurezza stradale di tutta Europa [GALLERY] : Volvo entra a far parte di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisione dei dati sulla sicurezza stradale Volvo Cars unisce le forze a quelle di altre Case automobilistiche, società di servizi e governi nazionali nell’ambito di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisone dei dati sulla sicurezza del traffico generati dalle automobili e dall’infrastruttura stradale, allo scopo di rendere le strade ...

Motori – Mopar presenta il nuovo store online [GALLERY] : Mopar: Parte in Italia il nuovo store ufficiale di accessori e ricambi per le vetture FCA, con un catalogo iniziale di 8.000 prodotti Rendere più coinvolgente l’esperienza digitale dei propri clienti e offrire loro servizi sempre più veloci, completi e al passo con le nuove tecnologie. Con questo obiettivo nasce il nuovo progetto eCommerce di Mopar – il brand dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente per i veicoli ...

Motori – PSA rivoluziona il motore diesel con il nuovo 1.5 BLUEHDI 130 S&S : PSA rivoluziona il suo motore diesel, più piccolo, più leggero, più potente e soprattutto più efficiente. Ecco il 1.5 BLUEHDI 130 S&S Dopo anni in cui ha rivestito un ruolo da protagonista, nell’ultima parte del 2018 il diesel ha segnato il passo. Prendendo come raffronto il primo quadrimestre 2018 con l’analogo periodo 2019, questa Motorizzazione è passata da una quota di mercato del 55% al 43%, con un calo del 25% ...

Motori – Nuovo Lexus RX 2020 - il SUV di lusso si rinnova [GALLERY] : Lexus presenta il Nuovo RX 2020: il SUV di lusso presente sul mercato dal 1998, rinnovato nelle linee e migliorato in rigidità, guidabilità, e sicurezza Lexus ha presentato oggi il Nuovo SUV RX, rivelando cambiamenti sostanziali al modello che è l’anima del marchio, l’ RX è presente dal 1998 ed è tra i primi ad aver contribuito a definire il segmento dei SUV di lusso. Il Lexus RX 2020 sarà lanciato ufficialmente sul mercato ad ...

Motori- M5S - Nuovo Decreto Crescita : ecoincentivi estesi a moto scooter e microcar : DL Crescita: lo Sconto statale proposto dall’emendamento M5S per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici e termici di ultima generazione, si estende a scooter moto e microcar E’ di qualche ora fa, la notizia che l’ecobonus proposto dal Movimento 5 Stelle sarà esteso a tutte le moto, gli scooter e le microcar. l’emendamento del Decreto Crescita, a firma del Governo prevede che gli ecoincentivi statali si ...

Motori- M5S - Nuovo Decreto Crescita : ecoincentivi per veicoli ibridi - elettrici e termici di ultima generazione : DL Crescita: Sconto statale fino 3mila euro con rottamazione per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici e termici di ultima generazione, da settembre 2019 a tutto il 2020 Il Movimento cinque stelle ha proposto in questi giorni un emendamento al Decreto Crescita, ritenendo opportuno un ecoincentivo statale per l’acquisto di auto ibride ed elettriche. Nell’emendamento proposto si prevede un contributo del 30% fino ad un ...

Motori- Nuovo Lexus UX Hybrid promossa a punteggio pieno nei test Euro NCAP [GALLERY] : Il Nuovo Lexus UX Hybrid ha preso il massimo dei voti ottenendo le 5 stelle negli ultimi risultati del test Euro NCAP 2019 Oltre ad esprimere uno stile e una forza inconfondibili, il Nuovo SUV compatto UX si attesta come uno dei modelli più sicuri del suo segmento ottenendo uno tra i punteggi più alti (96% nella protezione degli adulti e 85% in quella dei bambini) secondo il Nuovo e più severo regime di prova 2019. UX si dimostra inoltre ...

Motori – Nuovo Volkswagen Touareg V8 TDI : SUV con numeri da supersportiva [INFO e PREZZI] : Grazie alle sue caratteristiche di guida superiori, il Nuovo Volkswagen Touareg V8 TDI è un partner affidabile in qualunque situazione, dal lavoro al tempo libero La Volkswagen più potente dell’attuale gamma è finalmente disponibile all’ordine: Si tratta del Touareg V8 TDI. Con i suoi 421 CV, è uno dei SUV diesel più potenti grazie all’otto cilindri da 4,0 litri che eroga una coppia massima di 900 Newton metri, numeri da ...

