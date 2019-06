Motori – Nuova Bentley Flying Spur | un vero Yacht su quattro ruote FOTO e PREZZO

Motori – Nuova Renault Clio - la quinta generazione “è la migliore di sempre” [GALLERY] : Renault presenta Nuova Clio, a circa 3 decenni dalla prima generazione, la quinta incarnazione riprende tutti i punti di forza delle precedenti versioni Con 15 milioni di unità vendute, Renault presenta Nuova Clio, la quinta incarnazione della sua icona. Dalla prima apparizione nel 1990, Clio è diventata il best-seller del Gruppo Renault nel mondo intero. Il modello più spesso premiato come auto preferita dai Francesi si è addirittura ...

Motori – Nuova Porsche 911 : ecco le foto rubate degli ultimi test della Targa al Nürburgring [GALLERY] : Porsche sta ultimando al Nürburgring gli ultimi test sulla mitica 911Targa, l’ultimo membro della famiglia 911-992 si prepara al lancio ufficiale sul mercato A quanto pare Porsche sta ultimando al Nürburgring i test del’ultimo membro della famiglia 911-992, la leggendaria 911Targa è stata avvistata tra i tornanti del Nordschleife con il suo caratteristico lunotto posteriore a unghia e il suo tetto removibile. Dopo il lancio sul ...

Motori – Nuova McLaren GT Superleggera : sinuosa - elegante e muscolosa… ma è una vera Gran Turismo? [FOTO e PREZZI] : La Nuova McLaren GT: la Gran Turismo Superleggera è la prima gt della casa inglese mai prodotta, da oggi disponibile sul mercato McLaren Automotive svela la sua interpretazione esclusiva di una Gran Turismo moderna: La Nuova McLaren GT. sinuosa, elegante e muscolosa, la Nuova GT Superleggera sfida le convenzioni della categoria Gran Turismo con un accattivante ed elegante mix del disegno, materiali innovativi di alta qualità, vere ...

Motori – Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake [GALLERY] : Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake, la Station Wagon sportiva tedesca spinta da un motore 2,0 litri turbo da oltre 300Cv CLA 35 4Matic Shooting Brake è il quinto modello della famiglia di compatte ad aprire le porte al mondo delle alte prestazioni firmato Mercedes AMG. CLA Shooting Brake coniuga lo stile sportivo dei coupé della Stella con la funzionalità e abitabilità di una Station Wagon, dall’ampio ...

Motori – Nuova Audi A6 Allroad Quattro - la quarta generazione arriva sul mercato [GALLERY] : Audi A6 Allroad Quattro, a 20 anni dalla nascita del modello, la quarta generazione del Crossover Audi arriva oggi sul mercato A 20 anni dalla nascita del modello, debutta sul mercato la quarta generazione di Audi A6 Allroad Quattro. Forte della trazione integrale permanente, delle sospensioni pneumatiche adattive e dell’assetto rialzabile, A6 Allroad Quattro è a proprio agio tanto su strada quanto off-road. Grazie ai potenti Motori V6 ...

Motori – Hyundai Nuova Kona Hybrid è già sul mercaro [PREZZO e FOTO] : Nuova Hyundai Kona Hybrid, il SUV Compatto offre il carattere distintivo e audace del modello di successo insieme a un efficiente powertrain full-Hybrid Hyundai amplia la gamma di successo Kona presentando la Nuova Kona Hybrid, che rafforza l’offerta del brand nel segmento SUV, già particolarmente apprezzata nelle versioni con Motori a combustione, mild Hybrid e a zero emissioni. Hyundai Kona Hybrid rappresenta ...

Motori – Nuova Land Rover Defender - conclude i test nella natura selvaggia del Kenya inseguendo i leoni [GALLERY] : Nuova Land Rover Defender , sempre più vicina alla produzione, completati gli ultimi test tra la natura incontaminata del Kenya La Nuova Land Rover Defender si avvicina alla produzione, dopo aver completato un severo programma di test nelle operazioni di protezione dei leoni, condotte in Kenya dal Tusk Trust. Un prototipo della Defender, munito di snorkel e caratterizzato da una una livrea ispirata dallo specifico ambiente, ha ...

Motori – Nuova Peugeot 508 elegante come un felino tra le colline della Franciacorta [GALLERY] : Acquattata come un morbido felino sulle rive del lago d’Iseo, Nuova Peugeot 508 è pronta a coccolare i suoi passeggeri tra le colline bresciane della Franciacorta, una delle zone italiane con più alta produzione di spumante di pregio. Salito a bordo della Nuova ammiraglia della casa del Leone, il guidatore può contare sull’inedita interpretazione del Peugeot i-Cockpit quel concetto rivoluzionario ed esclusivo costituito da un volante ...

Motori – Nuova MINI Cooper S E - le prime foto rubate rivelano un look molto “British” [FOTO E PREZZO] : Nuova MINI Cooper S E, l’attesissima piccola britannica elettrica si svela, non camuffata, durante i test sulle strade della California L’attesissima prima auto elettrica di MINI, la MINI Cooper S E, è stata avvistata su un set fotografico in California. La Nuova versione 100% elettrica della casa britannica avrebbe debuttato ufficialmente nel mese di luglio, si è svelata erroneamente in tutta la sua eleganza ...

Motori – Nuova KIA XCeed ecco le prime foto della vettura [GALLERY] : Nuova KIA XCeed il SUV compatto che sarà presentato, quasi sicuramente, al prossimo Salone dell’Automobile di Francoforte Le foto che vi proponiamo sono state pubblicate su un account Instagram di un portale ceco, l’auto ritratta è la Nuova KIA XCeed. I cambiamenti nel design rispetto la normale Ceed sono sostanziali, infatti parlare di Crossover risulta essere un po limitativo. Il frontale della vettura è più alto e molto più ...

Motori – Nuova Renault Twingo : ecco tutto quello che c’è da sapere sulla city car nata nel 1993 [GALLERY] : Agile, Cool e Connessa, Nuova Twingo cambia look, sia all’interno che all’esterno. Più connettività a bordo, con il nuovissimo sistema multimediale Renault Easy Link Dal lancio nel 1993, Renault Twingo è stata venduta, in Europa, in oltre 3,7 milioni esemplari di cui oltre 415.000 in Italia. Innovativa, sbarazzina, dall’animo urban e anche femminile, dopo 26 anni di successi Twingo è arrivata al giro di boa della terza generazione, ...

Motori – Nuova BMW Serie 1 : più spazio - più potenza e minori consumi ma la trazione è dalla parte ‘sbagliata’ [GALLERY] : L’arrivo della nuovissima BMW Serie 1 annuncia l’alba di una Nuova era. La terza generazione del modello compatto premium apre il sipario alla Nuova architettura a trazione anteriore di BMW che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica di BMW con un significativo aumento dello spazio interno Sportiva, fresca, sicura e di classe, cosparsa di design fresco e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 è ...

Motori – Nuova Škoda Superb l’ammiraglia si fa Scout [GALLERY] : Škoda Superb: l’ammiraglia si veste da fuoristrada proponendo con la Nuova versione Scout una spiccata indole off-road Per la prima volta Škoda offre la sua ammiraglia nella versione Scout. La Nuova Superb Scout coniuga perfettamente design elegante e qualità off-road, presentandosi così come un modello multifunzione, allo stesso tempo robusto e all’insegna del lifestyle. Superb Scout, un modello disponibile ...

Motori- Nuova Suzuki Katana Jindachi - la full-optional di serie [PREZZO E FOTO] : Suzuki presenta una Nuova versione della Katana, la Jindachi, che rende ancor più esclusiva la modern-classic giapponese grazie ad una dotazione di serie straordinaria Il listino della Suzuki Katana si amplia con il lancio della Nuova versione Jindachi, che si pone al vertice della gamma grazie a un equipaggiamento eccezionale. Il suo nome è ancora una volta ispirato all’affascinante mondo delle tradizionali armi bianche ...