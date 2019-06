Motori – Alfa Romeo | Nuovo Stelvio Ti | da oggi disponibile sul mercato

Motori – Alfa Romeo presenta la Giulietta “Carbon Edition” [GALLERY] : Alfa Romeo la Giulietta “Carbon Edition” esordisce in tutti gli showroom della casa, la serie speciale dall’anima sportiva Esordisce in tutti gli showroom Alfa Romeo la Giulietta “Carbon Edition”, serie speciale sviluppata per esaltare la connotazione sportiva degli allestimenti Sport e Veloce e garantire un considerevole vantaggio cliente grazie alla ricca dotazioni di contenuti standard. Alfa Romeo Giulietta ...

Motori – Villa D’Este : una stupenda Alfa Romeo 8C vince il premio ‘Coppa d’Oro’ [FOTO] : Lo storico Concorso d’eleganza Villa D’Este vede, ancora una volta, un’Alfa Romeo protagonista. La 8C del 1937 vince il premio ‘Coppa d’Oro’ Il Concorso d’eleganza Villa d’Este è un concorso automobilistico destinato alla premiazione di particolari vetture d’epoca. Viene svolto, sin dal 1929, in primavera sulle rive del lago di Como all’interno della spettacolare cornice che ...

Motori – Mille Miglia 2019 - trionfo Alfa Romeo : le storiche italiane stravincono [FOTO] : Dopo 1.794,07 chilometri va in archivio una Mille Miglia che ha mostrato, ancora una volta, l’indissolubile legame con il marchio Alfa Romeo Giovanni Moceri e Daniele Bonetti del Team Alfa Romeo si aggiudicano la Mille Miglia 2019. Il duo a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928 – di proprietà del Museo Alfa Romeo di Arese – ha conquistato così la trentasettesima rievocazione storica, totalizzando 74752 punti. Moceri, medico ...

Motori – Mille Miglia : le Alfa Romeo più belle di tutti i tempi fanno tappa a Roma [FOTO] : Ieri la carovana della Mille Miglia ha disceso lo Stivale, da Milano Marittima a Roma, per il giro di boa della 37° rievocazione Prima ancora che un sole velato possa sorgere sull’Adriatico, la carovana si rimette in marcia. Il clima è mite e la stanchezza ancora non ha preso posto in auto: le condizioni ideali per raggiungere Roma, il giro di boa della Mille Miglia. Uno sguardo al road book ricorda che i chilometri non sono troppi, ...

Motori – FCA : cosa si cela dietro la particolare livrea dell’Alfa Romeo Giulia vista alla 1000 Miglia? : Il legame indissolubile con il prezioso heritage Alfa Romeo si esprime alla 1000 Miglia 2019: l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio presente all’evento è qualcosa di unico Ha preso il via ieri, dopo la punzonatura e le verifiche sportive e tecniche, la prima tappa della 1000 Miglia 2019. Un’edizione memorabile: gli equipaggi in gara sono 430, quasi 900 persone in rappresentanza di tutti i continenti. Alfa Romeo è la casa ...