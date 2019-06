oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) L’Italia ha dovuto dire addio al sogno di giocare la Finale dei20 di, gli azzurri sono stati eliminati dall’Ucraina per 1-0 nella semifinale giocata oggi in Polonia. La nostra Nazionale è passata in svantaggio al 65′, fino all’ultimo istante ha provato a pareggiare la rete di Buletsa e al 93′ha segnato un gol da urlo in semirovesciata ma l’arbitro ha deciso di annullare tutto dopo aver visto le immagini col Var. Una vera e propria beffa per la nostra squadra che assaporava i supplementari e che invece si è vista annullare il pareggio per una gomitata dimolto discutibile. Il CTnon ha però voluto fare polemica nelle dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro: “Se si tratta di ingiustizia? No, al massimo di errore. Ma non me la sento neanche di dire che si tratti di un errore. ...

Acqua_Lete : La Nazionale di calcio Under 20 ha battuto 4 – 2 il Mali nei quarti di finale dei Mondiali di categoria in Polonia… - DiMarzio : ?? Majecki lo provoca sulla linea di porta, l'attaccante dell'#ItaliaU20 risponde così ?? VIDEO | Il cucchiaio di… - OA_Sport : Mondiali Under 20 calcio 2019. Paolo Nicolato: “Ingiustizia il gol annullato a Scamacca? Massimo un errore, ci adeg… -