Mondiali U.20, Italia ko in semifinale

Sfuma per l'la prima storica finale in un Mondiale Under 20: a Gdynia, in Polonia, la spunta 1-0 l'Ucraina. Difese protagoniste in un 1°tempo bloccato. Unica chance per Buletsa al 37': punizione a giro,vola Plizzari. Azzurri mai incisivi.L'occasionissima arriva al 52', ma Pinamonti spreca concludendo centralmente. Gol sbagliato,gol subito (65'), con il liberissimo Buletsa che timbra da centro area. Al 72' Supriaha si divora il 2-0, poi traversa Kashchuk e finale beffa: Capone si beve l'1-1,il Var (92') cancella il pari di Scamacca.(Di martedì 11 giugno 2019)