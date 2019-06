Mondiali Femminili | tutti pazzi per Shandice van De Sanden | chioma leopardata e tenacia

Il Pronostico dei Mondiali Femminili : Cile Svezia : Alla Coppa del Mondo Women’s “Francia 2019” entrano nel vivo della competizione anche le squadre del il Gruppo F.Proviamo a fornire un Pronostico di Cile Svezia.La prima partita del Gruppo F propone Cile vs Svezia. La sfida tra le due nazionali andrà in scena a Rennes, allo Stade de la Route de Lorient, alle 0re 18:00.Il match non dovrebbe avere storia. Troppa Svezia per il Cile visto nelle ultime partite amichevole. La ...

Il Pronostico dei Mondiali Femminili : Nuova Zelanda Olanda : Si gioca alle 15:00 di oggi la seconda partita valida per gruppo E tra Nuova Zelanda Olanda.Proviamo a fornire il Pronostico della sfida tra Nuova Zelanda e Olanda che chiude la prima giornata del Gruppo E, girone che fin qui ha proposto il primo vero risultato a sorpresa del Mondiale ovvero il pareggio tra Argentina e Giappone.Si giocherà a Le Havre, allo stadio Stade Océane.La sfida non ha una vera favorita. Sia l’Olanda che la ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : è il momento di Olanda - Svezia e delle campionesse degli USA : Sarà un martedì con un programma ricco, al termine del quale ci sarà un momento di bilancio. I Mondiali Femminili di Francia 2019 giungono alla loro quinta giornata di partite andando a completare il primo turno di gare per tutti i gironi della prima fase del torneo iridato. Sull’agenda odierna, tre incontri: Nuova Zelanda-Olanda (h 15), Cile-Svezia (h 18) e USA-Thailandia (h 21). Nella sfida di apertura del pomeriggio, gli occhi saranno ...

Mondiali Femminili al via : ecco la guida completa : guida Mondiale femminile 2019 – Si sta disputando in Francia l’ottava edizione del Campionato del Mondo di calcio femminile dove stiamo assistendo ad un grandissimo ritorno da parte delle nostre azzurre, che non centravano la qualificazione da ben vent’anni. Il torneo è iniziato con la partita inaugurale al Parco dei Principi di Parigi venerdì 7 […] L'articolo Mondiali femminili al via: ecco la guida completa è stato realizzato da ...

Mondiali Femminili - Barbara Bonansea regala la prima gioia nel torneo contro l'Australia : La Nazionale azzurra regala sorprese e grandi emozioni al Mondiale di Francia. Protagonista della prima partita contro l'Australia è l'attaccante Barbara Bonansea. Grazie alla sua doppietta, con l'ultimo gol segnato allo scadere del tempo, Bonansea regala alla sua squadra un temporaneo secondo posto nel proprio girone. Dopo il secondo gol segnato, la giovane attaccante ha esultato portandosi il pollice in bocca. Un gesto che ha ricordato ...

Francia 2019 Mondiali Femminili : Canada Camerun il pronostico della sfida : Si gioca alle 21:00 di oggi la prima partita valida per gruppo E tra Canada Camerun.Proviamo a fornire il pronostico della sfida tra Canada e Camerun valida per il Gruppo E.Va in scena allo Stadio de la Mosson di Montpellier, la sfida tra Canada e Camerun e per quanto possano sembrare favorite le nord americane non è detto che possano facilmente conquistarsi i 3 punti in palio.Come arriva il CanadaLa nazionale canadese è una squadra solida ...

Francia 2019 Mondiali Femminili : Argentina Giappone il pronostico della sfida : Si gioca alle 18:00 di oggi la seconda partita valida per gruppo D tra Argentina Giappone.Proviamo a fornire il pronostico della sfida tra Argentina e Giappone valida per il Gruppo D.Va in scena al Parco dei Principi di Parigi la sfida tra Argentina e Giappone e le nipponiche sono le favorite per la conquista dei 3 punti in palio.Come arriva l’ArgentinaL’Argentina è tra le nazionali meno attrezzate del Mondiale. Non esprime un gioco ...

Mondiali Femminili - le parole del ct azzurro Bertolini : “Le ragazze sono state fantastiche. Abbiamo sentito l’affetto dei tifosi” : Il ct della Nazionale di calcio femminile, Milena Bertolini, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro l’Australia all’esordio nei Mondiali: “Ringrazio tutti gli italiani, Abbiamo sentito l’affetto. In tanti so che ci hanno guardato, per noi è stata una spinta in più”. Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende l’Australia [FOTO] “Siamo partite ...

Mondiali di calcio femminili : Australia-Italia 1-2 doppietta di Bonansea - vittoria al 95’ : La formazione azzurra con uno strepitoso secondo tempo ribalta il gol su rigore della Kerr nella prima frazione di gioco. L’attaccante della Juventus segna due gol

Batticuore Italia! Esordio con vittoria ai Mondiali Femminili : Bonansea stende l’Australia in un finale emozionante : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali di calcio femminile: le azzurre, sfavorite alla vigilia, battono 1-2 l’Australia grazie ad una doppietta di Barbara Bonansea Sono passati 20 anni dall’ultima volta che l’Italia femminile è riuscita a qualificarsi ai giro del Mondiale. Ne è passato invece uno per metabolizzare l’esclusione di quella maschile da Russia 2018. Sono bastati 96 minuti per cancellare il ...