Mondiale Femminile | gioia Olanda allo scadere | battuta la Nuova Zelanda CLASSIFICA

Mondiale Femminile - gioia Olanda allo scadere : battuta la Nuova Zelanda : Mondiale Femminile – Esordio con vittoria per le campionesse d’Europa dell’Olanda, che aprono il proprio torneo battendo la Nuova Zelanda non senza soffrire: la rete dei tre punti è arrivata infatti al 92′, grazie a Roord. Le neozelandesi partono meglio, si fanno pericolose con un tentativo di Olivia Chance che si infrange sulla traversa, ma l’Olanda piano piano cresce e si fa vedere con maggiore frequenza ...

Mondiale Femminile - la stella Samantha Keer nell’orbita di… Ronaldo : Una delle stelle del Mondiale Femminile è senza dubbio Samantha Keer, australiana di 25 anni che ha segnato contro l’Italia il gol del momentaneo 1-0. Ha iniziato a brillare fin da quando aveva 15 anni mostrandosi al mondo come una dei talenti più promettenti del calcio Femminile. E la sua fulgida scia fatta di talento e simpatia si è illuminata con il passare degli anni sempre di più al punto da entrare da qualche anno ...

Mondiale Femminile - i doodle di oggi dedicati alla competizione [FOTO] : 1/7 ...

Mondiale Femminile - Italia contro la Giamaica : si tifa alla ‘casa delle donne’ : Dopo l’emozionante vittoria all’esordio contro l’Australia, arrivata all’ultimo secondo grazie ad una strepitosa Bonansea, l’Italia Femminile proverà a ripetersi nella seconda giornata contro la Giamaica. Per l’occasione, interessante iniziativa patrocinata anche dalla Uisp: ‘Facciamo il tifo per le #ragazze mondiali’: appuntamento venerdì alla casa internazionale delle donne a Roma per ...

Mondiale Femminile - vittoria di misura del Canada sul Camerun : la classifica del girone E : Mondiale Femminile – Dopo il pari a reti bianche di questo pomeriggio tra Argentina e Giappone valevole per il gruppo D, si è giocata questa sera la gara d’apertura del girone E tra Canada e Camerun. Partita da poco conclusa, risultato finale 1-0 per il Canada con la rete di Kadeisha Buchanan al 45′ del primo tempo. Di seguito, risultati e classifica. 1^ GIORNATA Canada – Camerun 1-0 Nuova Zelanda – Olanda ...

Mondiale Femminile - Argentina-Giappone 0-0 : primo storico punto per le sudamericane - delusione per le asiatiche [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : arriva il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:57 E’ arrivato il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina, che ha meritato questo risultato. Il secondo tempo ha visto una reazione del Giappone, che ha mantenuto il pallino del gioco per tutti e i secondi 45′, basti vedere il dato relativo al possesso ...

Mondiale Femminile - la mamma di Barbara Bonansea : “Era al settimo cielo. La chiamo Barbie - non è fidanzata” : Su Rai Radio1, Diletta Giletta, mamma della bomber della Barbara Bonansea, commenta la splendida doppietta di sua figlia all’esordio nel Mondiale femminile contro l’Australia: “Dopo la partita era al settimo cielo, era entusiasta”. Sua figlia è fidanzata? “No – risponde -, ma so che si sono lasciati da poco. Ora faccia il suo Mondiale tranquilla e poi penserà al ragazzo”. Mondiale femminile, chi è ...

Mondiale Femminile - Roberto Salerno : “Bonansea ha fatto il miracolo” : “Hanno vinto solo una partita, ora vediamo le altre. C’è andata bene perché sull’1-0 l’Australia poteva farci il secondo e anche il terzo. Per fortuna Bonansea ha fatto il miracolo e sono riuscite a ribaltare il risultato”. Il presidente del Torino calcio femminile, Roberto Salerno, commenta così, all’Adnkronos, la vittoria dell’Italia all’esordio contro l’Australia. “Bonansea ha ...

Mondiale Femminile - Tavecchio : “secondo tempo formidabile” : “Il processo di evoluzione del nostro calcio femminile parte da quando si deliberò di dare la possibilità alle società di calcio professionistiche di avere una squadra femminile. Da li’ parte la vera riscossa delle ragazze, la ribalta diventa piu’ importante, i nomi delle squadre danno prestigio. Da li’ nasce tutto: settori giovanili, centri federali. Credo sia stata un’ottima intuizione quando nel 2015 ...

Mondiale Femminile - Morace : “non è stata una vittoria casuale” : “Ieri ho visto una grande prova da parte delle ragazze, sono state fantastiche. Non è stata una vittoria casuale, abbiamo giocato alla pari contro l’Australia che è sesta nel ranking Fifa e abbiamo ottenuto un successo meritato grazie a una indiscutibile superiorità tecnica e tattica malgrado le ‘Aussie’ fossero più forti a livello fisico”. Sono le dichiarazioni della bandiera del calcio femminile italiano, ...

Mondiale Femminile - Andressa Alves Da Silva : l’attaccante che trascina il Brasile : Mondiale femminile – Nel pomeriggio di ieri è cominciato il Mondiale per il Brasile, che alle 15:30 è sceso in campo contro la Giamaica. Tra le fila della squadra allenata da mister Vadão un posto da titolare per l’assistita d’eccellenza della Sport Man, Andressa Alves Da Silva. L’attaccante posizionata sulla fascia destra ha dato il suo contributo alla vittoria delle verdeoro contro le Raggaegirl che comunque ...

Mondiale Femminile - Giorgetti : “lo sport riesce ad unire tutto il Paese” : “Lo sport ha questo tipo di vantaggio: riesce a unire tutto il Paese, la politica e non solo. Adesso entusiasmo ma piedi per terra perché la competizione è lunga. Ma credo che loro sappiano bene cosa fare”. Sono le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, commentando la vittoria della Nazionale femminile contro l’Australia ai Mondiali, dichiarazioni rilasciate a margine di un evento ...

Mondiale Femminile : è boom di ascolti per la Nazionale italiana : Mondiale femminile – Grandi ascolti per il Mondiale femminile, la partita dell’Italia è stata seguitissima e per le prossime partite si annunciano nuovi record. Il match in diretta su Rai2 ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila spettatori e il 18.5% di share). In particolare sono stati 3 milioni 93mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, grande seguito ...