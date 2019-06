Migranti | nuovo sbarco fantasma in Sicilia | è il quarto in pochi giorni

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 15 su un barchino : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati 15 Migranti, tra cui alcuni eritrei. Poco prima delle due di notte i Migranti, a bordo di una barchetta in legno, sono stati trainati in porto da un mezzo della Guardia costiera. Poche ore prima erano

Migranti - nuovo allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

Migranti in difficoltà a largo della Libia - nuovo appello delle Ong : Mauro Indelicato Sembra ripetersi il caso della scorsa settimana: su Alarm Phone viene segnalata la presenza di un'imbarcazione con a bordo Migranti in difficoltà e le ong premono sul governo per l'intervento Le condizioni meteo nel Mediterraneo centrale sono sempre più in via di miglioramento e questo fa prevedere, nel breve termine, un possibile aumento del numero delle partenze della Libia. Ed è di poche ore fa la notizia di un ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa : Erano su una piccola imbarcazione al largo dell'isola, raggiunti da una motovedetta della Finanza sono stati portati a terra

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati in 19 : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati 19 Migranti soccorsi a Ponente dalla Guardia di Finanza. Lo sbarco è ancora in corso. All'alba di oggi sono arrivati altri 5 Migranti, tutti uomini.

Nuovo sbarco a Lampedusa! 73 Migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

Migranti - nuovo barcone con 90 persone al largo della Libia. “Morta una bimba di 5 anni” : Un gommone con a bordo tra gli 80 e i 90 Migranti si trova in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l’allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, nessuno è ancora intervenuto per portare soccorso. È quanto denunciano le Ong rivolgendosi in particolare alla Marina Militare italiana che avr...

Migranti - nuovo barcone con 90 persone in difficoltà al largo della Libia : Un gommone con a bordo tra gli 80 e i 90 Migranti si trova in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l’allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, nessuno è ancora intervenuto per portare soccorso. È quanto denunciano le Ong rivolgendosi in particolare alla Marina Militare italiana che avr...

Nuovo sbarco a Lampedusa : arrivati 57 Migranti : Partiti dalla Libia, alle 4 di stamane 57 uomini e una donna sono arrivati a Lampedusa.L’imbarcazione è stata avvistata davanti alle coste dell’isola dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto. Due motovedette hanno “scortato” i migranti fino alla banchina. I migranti provengono da Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh.

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa : sono 57 persone partite dalla Libia : Gli sbarchi non si fermano: 57 Migranti, tutti partiti dalla Libia, sono arrivati questa mattina a Lampedusa In tutto sono state 290 le persone salvate ieri dalla Guardia costiera libica, in tre distinti salvataggi. Secondo i libici non ci sarebbero stati annegamenti.

Lampedusa - nuovo sbarco di 57 Migranti : 12.07 nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 57 migranti, fra cui una donna, sono arrivati all'alba nell'isola siciliana. Secondo quanto hanno dichiarato ai soccorritori, provengono dal Marocco, dall'Algeria, dal Gambia, dalla Libia, dalla Siria e dal Bangladesh.

Lampedusa - nuovo sbarco di 58 Migranti : 12.07 nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 58 migranti, fra cui una donna, sono arrivati all'alba nell'isola siciliana. Secondo quanto hanno dichiarato ai soccorritori, provengono dal Marocco, dall'Algeria, dal Gambia, dalla Libia, dalla Siria e dal Bangladesh.

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - barcone scortato da Gdf e Guardia costiera : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il barcone con a bordo 57 Migranti, 56 uomini e 1 sola donna, arrivato all'alba di oggi a Lampedusa, è stato scortato al porto dell'isola delle Pelagie dalle imbarcazioni della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. I 57 Migranti, che provengono dal Marocco, Alge

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati in 57 : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - nuovo sbarco di Migranti, all'alba di oggi, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati in 56 uomini e 1 donna. Sono tutti partiti dalla Libia e provengono dal Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh.