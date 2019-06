Migranti | Italia risponde all’Onu | “Critiche inadeguate Ong favoriscono trafficanti”

Migranti - Italia risponde a lettera Onu : 21.23 "Il trasferimento ripetuto di Migranti da alcune Ong, con l'obiettivo di dirigersi in Italia, è un tassello di una catena più articolata che porta a infrangere le disposizioni per l'ingresso legale nel territorio,il cui rispetto ricade tra le competenze primarie del ministro dell'Interno". Così si legge nella risposta Italiana alla lettera inviata il 15 maggio dall'Onu all'Italia. "Queste condotte reiterate -prosegue il testo- consentono ...

Quando eravamo noi i Migranti : mille storie italiane in un archivio da rileggere e rivivere : Nasce 'Italiani all'estero, i diari raccontano'. Un sito per navigare, anche attraverso una mappa, storia piccole e dimenticate di discriminazioni, dolore, coraggio e forza di ripartire

Migranti - il racconto di Sijur : “8mila dollari e scalo a Istanbul : così l”italiano’ Goodluck porta gente dal Bangladesh in Italia” : La tratta dei Migranti bengalesi e l’Italia connection: dalla Libia, via mare, fino alle nostre coste. ‘Pacchetti di viaggio’, da origine a destinazione, una gestione familiare con interessi nel Belpaese dietro il malaffare della tratta di esseri umani. Con qualche intoppo di troppo però: “Abbiamo pagato 6mila dollari per arrivare da Dakka (la capitale del Bangladesh, ndr) fino a Tripoli, per poi essere ceduti ai trafficanti che ci ...

I 62 Migranti soccorsi dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati a Pozzallo : I 62 migranti che erano stati soccorsi ieri dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La nave ha ricevuto il permesso di sbarcare dal governo italiano, che da mesi nega la disponibilità

Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 Migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

Nave italiana soccorre 50 Migranti. Alarm Phone accusa Malta : Nave italiana soccorre 50 migranti. Alarm Phone accusa Malta L’imbarcazione commerciale “Asso 25” avrebbe recuperato i migranti nel Mediterraneo e si starebbe dirigendo verso Lampedusa. Secondo il servizio di linea telefonica d'allarme, La Valletta avrebbe ignorato le richieste di soccorso Parole chiave: ...

Fico : '2 giugno dedicato anche a Migranti e rom' - Salvini 'È la festa degli italiani' : Quale sia davvero la situazione del governo, al momento, è difficile interpretarlo. Le Elezioni Europee si immaginava potessero rappresentare uno spartiacque, ma per il momento non hanno generato un terremoto, sebbene non sia detto che questo non possa verificarsi in un prossimo futuro. I dissapori tra Lega e Movimento Cinque Stelle, a dire il vero, non sono mai mancati. E tra i protagonisti di scontri dialettici della prima ora dell'esecutivo ...

Scontro sul 2 giugno - Fico : «Lo dedico a rom e Migranti» E Salvini : «Per me è la festa degli italiani»|Video|Foto : Il presidente della Camera e il tema dell’inclusione, scelto per la sfilata di quest’anno. La risposta del leader della Lega: «Le sue parole mi fanno girare le scatole, come a tanti italiani. Io la dedico all’Italia e alle nostre donne e uomini in divisa»

2 Giugno - Fico dedica la festa a Rom e Migranti<br>Salvini : "Io la dedico agli italiani" : Tensione senza fine tra Movimento 5 Stelle e Lega, anche nel giorno della festa della Repubblica. Il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha assistito alla parata militare ai Fori Imperiali insieme alle altre autorità, spendendo qualche parola per il Ministro Trenta, recentemente al centro delle polemiche per aver incluso nelle celebrazioni anche i civili della Difesa e la riserva selezionata: "Non ci devono essere polemiche, ...

È polemica anche sul 2 Giugno. Fico : “Festa di tutti - anche Migranti”. Salvini : “Solo agli italiani” : Iniziata ai Fori imperiali la parata per il 73/o anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, ai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, al ministro della Difesa Elisabetta Trenta, al ministro dell’Interno Matteo Salvini ed altri rap...

Roberto Fico : “2 giugno di tutti - anche di Migranti e rom”. Salvini : “Io la dedico a italiani” : Un botta e risposta a distanza fra il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico e il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sulla festa della Repubblica. Al centro delle polemiche, ancora una volta, le posizioni espresse dal leghista nei confronti di migranti e minoranze. "La festa della Repubblica è anche la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom e ai ...

Terrorismo - arrestati due Migranti : finanziavano la jihad dall'Italia : Facevano parte di una rete internazionale. Salvini: “Ennesima conferma dei legami tra clandestini e Terrorismo”. Raccoglievano soldi in Italia per finanziare il Terrorismo islamico. Due etiopi e due somali sono stati arrestati dalla Digos a Milano e a Torino con l’accusa di finanziamento di condotte con finalità di Terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L’arresto coordinato dalla Dda di Bologna è stato disposto per il ...

La Marina italiana salva 100 Migranti 24 ore dopo l'allarme : La Marina militare italiana è intervenuta con un ritardo di quasi 24 ore prima di salvare un centinaio di migranti in imminente pericolo di vita in acque internazionali, a 90 miglia nautiche a sud di Lampedusa. L’allarme era stato lanciato ieri, alle 8 del mattino, dall’aereo Moonbird dell’ong tedes

Barcone alla deriva - Migranti soccorsi da una nave militare italiana : Circa novanta persone a bordo dell'imbarcazione, in difficoltà da ieri al largo della Libia. Intervento della Marina...