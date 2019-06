Microsoft svela la nuova Xbox | al lancio c’è anche Keanu Reeves

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Un ingresso da star, quasi un tuffo nel passato ai tempi di Matrix.Rives è salito sul palco dell'eventoa Los Angeles per la prima presentazione mondiale della, la consolle digenerazione che sarà ufficialmente rilasciata nel 2020, su cui l'azienda sta puntando molto e su cui ha voluto dare una piccola anticipazione. Phil Spencer a capo della divisionehato ciò che verrà dopo lae One, "Project Scarlett" e che punta a sfidare le nuove generazioni di PlayStation a cui sta lavorando Sony. Tutto ormai si gioca sullo streaming, con servizi di abbonamento, in stile Netflixper i videogiochi ai data center nel cloud."Che tu stia usando una console nel nostro data center o una console a casa, a ottobre 2020 sarai in grado di usare il nostro cloud di gioco per giocare ovunque tu vada". E l'attore ha aggiunto: "Lasciatemi dire che la ...

